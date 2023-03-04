伊朗承諾恢復國際原子能機構監控鏡頭

核監測

亞洲 – 從伊朗返回之後，國際原子能機構總幹事格羅西(Rafael Mariano Grossi) 在維也納機場舉行記者會表示：“我們已經達成協議，伊朗讓攝像頭和監控系統再次運行。”2022年6月初，伊朗曾拆除多部核設施監控鏡頭，使得國際原子能機構難以追蹤德黑蘭的核發展情況。兩天訪問結束後，伊朗承諾與國際原子能機構就鈾問題開展合作。

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2019年11月，伊朗恢復（Fordo）福爾多地下核設施運作，將鈾氣體注入離心機。就在格羅西對德黑蘭進行為期兩天的訪問之際，總部設在維也納的國際原子能組織正尋求伊朗就其核活動開展更多的合作，背景是旨在恢復聯合全面行動計畫（即伊朗核協議）的談判已經陷入了僵局。

格羅西與伊朗總統萊希會面，以便“重新啟動有關伊朗核活動的對話”，並“將雙方關係恢復至最高水平”。

根據法新社在本周二看到的一份國際原子能機構的非公開報告，在位於首都德黑蘭以南100公里處的福爾多地下核設施內，發現了濃縮至83.7%的鈾顆粒——略低於製造原子彈所需的90%深度。

伊朗否認其存在獲得核武器的意願，並對此事解釋稱，這是在濃縮過程中出現的自然波動，並強調“它沒有試圖將濃縮豐度超過60%”。

在報告這一發現之前，伊朗在沒有通知國際原子能機構的情況下，自行調整了兩組用於濃縮鈾的離心機之間的連接方式。

這位外交消息人士稱，在訪問期間，國際原子能機構總幹事格羅西將努力確保“更多地進入福爾多核設施並進行更多的檢查”。

美國於2018年在前總統特朗普的領導下退出了伊核協議，並重新開始對伊朗實施制裁，從而促使德黑蘭逐漸背棄其在核協議中的承諾。

旨在恢復這項協議的談判已於2021年開啟，但卻自去年以來陷入了停滯。

美國、英國、法國和德國將根據格羅西此行的結果，而決定是否向定於下周在維也納舉行的國際原子能機構理事會會議提交一份譴責伊朗的決議草案。

國際原子能機構理事會在2022年11月召開的上一次會議上，譴責伊朗在3個未申報地點內檢測到濃縮鈾痕跡的問題上缺乏合作。

格羅西上一次訪問伊朗還是在2022年3月上旬，其訪問重點是伊朗境內的3個未申報的地點。

關於格羅西的此次訪問，半島電視台駐德黑蘭記者認為，雙方表達樂觀的措辭都較為謹慎。其中，國際原子能機構總幹事謹慎地表示，會談至今仍是積極的、富有建設性的，但他又補充稱，伊朗必須在與核計畫相關的透明度方面採取更加明確和積極的態度。