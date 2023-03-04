日本前首相菅義偉將出任日韓議員聯盟下任會長

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自東京方面消息，日本跨黨派的“日韓議員聯盟”（簡稱議聯）3月3日在國會內召開高層會議，決定由前首相菅義偉出任下任會長。議聯徵詢了菅義偉的意向並被接受。最快本月內召開全體會議正式決定。作為日韓之間最大懸案的二戰中朝鮮半島原被征勞工訴訟問題的磋商迎來最後階段，議聯希望由前首相出任一把手來激活議員間交流，促進兩國關係改善。

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據共同社報導，曾擔任日本第99任內閣總理大臣的菅義偉出席高層會議並表明決心稱：“韓國在經濟與安全領域是極為重要的鄰國。我將致力於日韓兩國的友好發展。”

在菅義偉發言之前，議聯現任會長、前財務大臣額賀福志郎表示自己將卸任時說：“希望菅義偉出任下任會長，我將把今後改善日韓關係的旗手之職交給他。”

擔任議聯副會長的日本公明黨幹事長石井啟一周五在記者會上，就菅義偉將出任會長指出：“能夠被韓方視為這是日方重視日韓關係的體現。我對此給予肯定。”

報導指，議聯將探討菅義偉何時與擔任會長約10年的額賀福志郎交接。菅義偉在日韓就慰安婦問題達成共識的2015年時擔任安倍晉三首相的內閣官房長官並參與此事，議聯幹部等詢問其是否有意出任會長。

這將是自2001至2010年期間日本前首相森喜朗出任“日韓議員聯盟”會長以來，再次由一位前首相出任會長。議聯最快於本月內召開全體會議並正式決定。