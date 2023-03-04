日韓擬“一攬子”解決兩國懸案 首爾擬下周宣布強征勞工賠償辦法

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據共同社報導，外交消息人士3月4日透露，日韓兩國政府圍繞二戰時期被日強征勞工訴訟問題的磋商中，正在探討“一攬子”解決兩國之間懸而未決問題的方法，包括對原告的賠償問題、日本對韓出口管制和重啟首腦往來等。同日，韓聯社報導指，韓國政府計畫在本月6日正式宣布以“第三方賠償”方式，對被日強征勞工受害者進行賠償的解決方案。

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據共同社報導，韓國政府就強征勞工問題提出了顧及到日本的解決方案，此舉引發韓國國內的反對，結合這一現狀，解決問題意在凸顯對日韓雙方都有好處。如果韓國方面發布解決方案，那麼日本將表示繼承過去的政府談話等。

1月12日，韓國政府公布了二戰時期日本強征韓國勞工受害者索賠問題解決方案的梗概，即由第三方代付賠償金，但遭到受害方的強烈反對。

二戰時期被日強征勞工問題是日韓之間當前最大的問題，也妨礙了其他課題的解決。據外交消息人士稱，工作層面正在彙總論點，進入了政治決策階段。兩國政府間磋商迎來最後收尾。

兩國政府考慮以解決被征勞工問題為契機，為走向正常化依次採取措施，正在就此展開討論。日本外務省高官表示：“若韓國正式敲定解決方案，日方也將作出可能的回應”。

報導稱，日本外務省之間探討的步驟是首先韓國政府正式宣布由韓國財團代替日企支付賠償金的解決方案，接下來日本政府將允許有意願的日企向韓國財團捐款，並表明繼承過去的政府談話和1998年《日韓共同宣言》，向原被征勞工等展現“道歉之意”。

之後，日本政府將撤銷2019年實施的半導體材料對韓出口管制，並重新把韓國列為安全保障出口管理上享受優惠措施的“白名單國家”。據分析，由於日方曾聲稱，這些措施“與被征勞工問題無關”，因此會在韓國敲定解決方案後過一段時間再宣布。雙方還考慮商討重啟日韓首腦每年一次互訪的“穿梭外交”。

據《讀賣新聞》報導，對改善日韓關係寄予厚望的日本商界正在考慮呼籲會員企業進行財務合作，以便在日本經濟團體聯合會（經團聯）內部建立合作項目。除了賠償外，日本政府還設想為出國留學的韓國學生提供獎學金。

周六，自首爾方面消息，韓國政府計畫星期一正式宣布以“第三方賠償”方式對日本強征勞工受害者進行賠償的解決方案。據一位外交人士當天透露，韓國政府已決定宣布一項關於賠償強征勞工受害者的決議，並正在進行內部準備。

此前，韓國外交部一名官員在回應媒體報道時表示，最早將在下周公布解決強征勞工問題的辦法，並稱“外交當局之間的會議正在進行中”，“一旦討論結束了，我們會給出一個解釋。”