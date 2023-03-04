日首相岸田文雄將於3月19日起訪問印度

日本/印度

目前，日印兩國政府正就岸田首相將於19日起訪問印度，並與莫迪總理舉行首腦會談展開協調。據悉，岸田首相將就烏克蘭局勢呼籲印度等與七國集團（G7）合作。

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印度是今年G20的輪值主席國，並與俄羅斯保持着友好關係，在應對烏克蘭局勢方面與七國集團存在差距。在俄羅斯入侵烏克蘭後，印度成為不在西方與俄羅斯之間“選邊站”的新興和發展中國家，即所謂“全球南方”中具有代表性的國家，預計岸田將探討強化與這些國家的合作。

據多位日本政府和執政黨官員透露，岸田首相計畫於本月19日至21日訪問印度，並與莫迪總理舉行首腦會談。

會談中，雙方將強調以法治為基礎的國際秩序的重要性，日方將呼籲印度給予合作應對烏克蘭局勢。

另據報道，日美澳印“四方安全對話”機制（Quad）外長會議3月3日在印度首都新德里舉行，並發表聯合聲明稱：譴責俄羅斯在侵略烏克蘭過程中以使用核武器進行威脅的行徑。

考慮到中國，在聯合聲明中，四國外長反對任何單方面加劇南海緊張局勢的行動，並對有爭議的南海的軍事化表示關切。

3月3日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。共同社記者提問，美日印澳“四方安全對話”機制外長會議今天在印度舉行，並發表聲明稱反對核武器的使用以及威脅，與此同時，堅決反對對以規則為基礎的海洋秩序的挑戰，外交部發言人對此有何評論？

毛寧表示，關於“四邊機制”，中方已經多次表明了立場。我們一貫認為國家間開展合作應當順應和平與發展的時代潮流，不應該搞排他封閉的“小圈子”。我們希望有關國家多做有利於增進地區國家的安全和互信、有利於維護地區和平穩定的事情。