韓美將於13日啟動5年來最大規模聯合野戰演習

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韓美兩軍3月3日宣布，將從本月13日至23日舉行代號為“自由護盾”（Freedom Shield）軍演，演習會以電腦模擬方式進行，以加強他們的防禦和反應能力，另外還將單獨進行一場大規模聯合野戰軍事演習，代號為“勇士之盾FTX”。此外，韓美空軍周五還在韓國西部海域和中部內陸上空進行聯合軍演，美軍B-1B戰略轟炸機來韓參演。

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韓美兩軍周五聯合發布上述聯演計畫。美國軍方發言人泰勒（Isaac L. Taylor）當天在韓國國防部出席聯合新聞發布會時表示，即將舉行的大規模野戰演習將包括一次聯合兩棲登陸訓練，其規模將恢復到韓美過去最大的春季野戰演習——“鷂鷹”聯合演習的規模。

兩軍上一次進行“鷂鷹”聯合演習是在2018年。隨後，韓美取消或縮減了一些聯合演習，以支持現已停滯的與朝鮮的外交活動，並防範新冠疫情大流行。然而，最近，面對不斷變化的朝鮮核和導彈項目威脅，兩國一直在擴大其聯合演習規模和頻率。

據美聯社報導，周五參演的美軍B-1B戰略轟炸機自2月19日以來在與韓國戰機的聯合空中演習中首次進行此類飛越。朝鮮對美軍B-1B戰略轟炸機的部署高度敏感，因為其能夠攜帶大量常規武器。朝方對之前多架B-1B戰略轟炸機的多次飛行作出回應，在第二天試射了兩枚短程導彈。

韓國國防部表示，B-1B戰略轟炸機來韓參演表明美國有決心和能力使用其全部軍事能力，包括核能力，以保衛其盟友。朝鮮去年試射了70多枚導彈，是有史以來最多的一年，今年又試射了數枚不同射程的彈道導彈。其中許多導彈是具有核能力的武器，可以打擊美國本土和韓國。

據韓聯社報導，韓美表示，此次聯演將體現朝鮮核導升級的形勢、近期的戰爭和糾紛留下的教訓等日趨變化的安全威脅和環境，基於各種演習劇本開展具有針對性的演習，從而進一步提升韓美同盟的應對能力。

聯演期間，韓美將集中進行代號為“雙龍”的聯合登陸演習、代號為“柚木刀”（Teak Knife）的聯合特戰演習等20多個演習，聯合野外實兵機動訓練規模也將升至過去的“鷂鷹”（Foal Eagle）韓美聯演水平。

這意味着文在寅政府2018年考慮韓朝和解氛圍而叫停的戰區級韓美聯合實兵機動演習時隔5年捲土重來。雖然韓美兩軍當天未正式公布，但美國航母參加的航母打擊群聯演、韓美日導彈預警演習也將進行。