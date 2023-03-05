韓總理：韓國不需要核武器來面對朝鮮的荒謬野心

韓國/朝鮮/亞洲

韓國國務總理韓德洙近日在接受美國有線電視新聞網(CNN)的專訪時說，韓國不需要核武器來威懾來自朝鮮的威脅。隨着亞洲軍備競賽加速及朝鮮近來頻頻試射彈道導彈的情況下，韓國公眾輿論的態度也在發生變化。

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韓德洙在首爾接受CNN記者採訪時表示，最近的幾項民意調查“肯定表明我們應該重新武裝自己。在核能力方面，（調查顯示）我們應該走得更遠”。去年2月，美國智庫芝加哥全球事務委員會（CCGA）委託民調公司對韓國1500名成年人進行調查。

民調結果顯示，71%的受訪者贊成韓國自主研製核武器，而56%的人支持美國在韓國部署核武器。然而，當被要求在這兩個選項中作出選擇時，公眾壓倒性地傾向於一個韓國獨立的核武庫（67%）而不是美國的核武器部署（9%）。有趣的是，56%的人支持美國在韓國部署核武器，40%的人反對。在冷戰期間，從1958年到1991年，美國連續33年在韓國部署核武器。

韓德洙在採訪中堅稱，韓國所擁有的常規武器庫足以抵禦朝鮮的“荒謬野心”，發展核能力並不是“正確的方式”。韓德洙談道：“在與美國的密切合作下，我們已經建立了相當充分的威懾能力水平”。他補充說，自去年尹錫悅總統上台以來，政府“非常重視”加強其威懾力。

韓德洙說：“我們應該與國際社會一起努力......對朝鮮施加大量持續的壓力，使其無核化”。他強調，“我們要讓朝鮮知道，發展和推進核能力並不能保證他們國家的和平與繁榮。”

據《紐約時報》報導，1月11日，韓國總統尹錫悅首次表示，如果朝鮮加大核威脅，韓國將考慮研製自己的核武器，或要求美國在韓半島重新部署核武器。在當天由國防部和外交部舉行的聯合政策簡報會上，尹錫悅緊接着補充說，製造核武器尚未成為官方政策。他強調，韓國目前將通過加強與美國的聯盟來應對朝鮮的核威脅。

尹錫悅在幾天後接受《華爾街日報》採訪時弱化了關於韓國可能自主研製核武器的言論聲勢，並指自己的工作重點是在朝鮮核擴散問題上與美國密切合作。尹錫悅強調，韓國是一個無核國家，是有幾十年歷史的旨在遏制核武器的《不擴散核武器條約》的簽約國。他表示：“我可以向你保證，大韓民國的現實和理性選擇是充分尊重該條約的制度......我對美國的延伸威懾力充滿信心。”

儘管韓德洙對擁核可能表示反對，但他也強調了韓國在面對其核武鄰國時的準備情況，以及在某些條件下對進一步談判的開放態度。韓德洙說：“我們不是在針對朝鮮解除武裝”。他補充說，“但我們不會關閉與朝鮮的對話渠道......只要朝鮮放棄他們非常強烈的核野心。”

韓德洙在採訪中還討論了中國在該地區的作用，並稱中國在過去幾十年中迎來了經濟改革和自由化，“已經不是以前的那個國家了”。韓德洙說：“中國是一個巨大而重要的全球參與者，包括韓國在內，我認為許多國家都希望看到（中國）更加遵守全球規則。”

韓德洙補充說，儘管中國“將在解決全球問題方面作出很大貢獻”，但該國往往沒有達到“很多國家希望的期望——例如，我們希望中國在緩解韓半島的緊張局勢方面更加積極、更加主動。”

中國大規模擴軍、強硬的外交政策和對地區內爭議海域的主權聲索同樣受到韓國輿論的關注。在上文提到的去年2月的民意調查中，超過一半的受訪者表示，中國將是10年內對韓國的最大威脅，許多人在支持自主研製核武器原因的背後提到了“除朝鮮之外的威脅”。

韓德洙在採訪中說：“台灣海峽的和平對韓半島的安全與和平也非常重要”。雖然韓國“致力於”一個中國政策，但他說，“同時，我們（期望）中國更多的基於規則，而不是像那樣的一個國家行事......被國際社會譴責。”