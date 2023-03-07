尹錫悅：韓日面向未來的合作有助於捍衛世界的自由、和平與繁榮

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韓國政府3月6日正式宣布了就二戰期間被日強征勞工的“第三方代賠方案”。韓國總統尹錫悅7日在首爾龍山總統室主持國務會議時表示，政府導出的二戰日本強征勞工受害者索賠案解法是基於尊重受害者立場，不斷尋求符合韓日兩國共同利益和未來發展方向的努力成果。

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尹錫悅當天在主持國務會議期間講話稱：“這是我們的政府在尊重受害者立場的同時，尋找為韓國和日本的共同利益和未來發展服務的方法的結果。”

尹錫悅補充說：“很明顯，韓國和日本之間面向未來的合作不僅有助於捍衛韓國和日本的自由、和平與繁榮，而且有助於捍衛全世界的自由、和平與繁榮。”

尹錫悅還提及歷屆政府為救濟擄日勞工而付出的努力以及他日前在“三一節"上致辭的內容，強調日本已從過去的軍國主義侵略者轉變為如今與韓方共享普世價值的合作夥伴。他還列舉了韓日間頻繁的民間互訪人數，以及兩國之間的貿易和投資範圍。

尹錫悅說：“日本已經從過去的軍國主義侵略者轉變為與我們分享相同的普世價值並在安全、經濟、科技和全球議程問題上與我們合作的夥伴，”他提到了最近在“三一節”發表的講話。

尹錫悅指示內閣成員在兩國部委之間建立一個合作機制，以建立面向未來的合作，並為兩國商業界和年輕一代之間的交流提出詳細計畫。

尹錫悅對部長們說：“（韓國和日本）將建立面向未來合作的政府機構合作體系，精心準備和支持涉及企業界和子孫後代的交流與合作措施。我希望你們這樣做。”

據韓聯社報導，韓國總統室官員周二在接受記者電話採訪時透露，尹錫悅前一天與幕僚開會時就韓日兩國圍繞強征勞工問題協商結果引發的爭議強調，作為總統，應擔負所有外交、安全、國防政策的責任。

該官員稱，尹錫悅認為，絕不能像上屆政府那樣因輿論瞻前顧後，在政治上利用國民的反日情緒。分析指出，儘管尹錫悅短時間內面臨支持率下滑等政治壓力，但他儘早實現韓日關係正常化的意志十分強烈，並對由此產生的經濟效果充滿信心。

東京方面，圍繞原被征勞工訴訟問題的解決措施，日本首相岸田文雄周一晚避開了談及今後若韓國政權更迭被舊事重提的擔憂。岸田面對媒體的提問稱：“無法回答基於假設的提問。為了向前推進日韓關係，將繼續溝通。我想說的就只是這些。”

據悉，岸田文雄在擔任前首相安倍晉三內閣的外務大臣時深度參與了2015年有關原慰安婦問題的日韓共識，但該共識之後事實上淪為白紙。

日本現任外務大臣林芳正周二出席記者會時表示，“日本政府讚賞韓國政府昨天宣布的措施，這些措施旨在恢復兩國的健康關係，由於2018年（韓國）大法院的裁決，兩國的關係處於非常困難的狀態。”

林芳正補充說，“我們希望韓國政府盡最大努力獲得原告的理解，穩步實施有關措施，同時在今後開展國內進程。關於擴大政治、經濟、文化和其他領域的交流，我已經說明了我對兩國關係在1965年外交關係正常化以來建立的友好合作關係的基礎上，以健康的方式和廣泛的領域進一步發展的期望。”