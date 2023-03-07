日本內閣府民調：86.2%的受訪者擔心日本捲入戰爭

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自東京方面消息，日本內閣府3月7日發布的《自衛隊及防衛問題相關輿論調查》結果顯示，關於日本是否有捲入戰爭的危險，回答“有”和“傾向於有”的受訪者共計達86.2%，是回答選項與現行問卷相同的2009年以來的最高數值。

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據共同社報導，調查於2022年11月17日至12月25日，面向18歲以上男女共3000人實施，有効回收數1602人，回收率為53.4%。截至2018年的上次調查採用的是當面詢問方式，此次由於新冠疫情擴大而採用了郵寄問卷方式，因此無法單純比較數值。

對於“自衛隊的規模怎樣比較好”的詢問，回答“當前程度就好”的受訪者達53.0%，超過了回答“增強比較好”（41.5%）的受訪者。

向認為“有”和“傾向於有”捲入戰爭危險的受訪者詢問理由（多選），回答“國際性緊張和對立”的受訪者最多，達到85.7%；之後依次為“聯合國功能不足”（38.2%）、“自衛能力不足”（28.2%）、“日美安保條約的存在”（11.7%）。

關於期待自衛隊發揮的作用（多選），回答較多的為“災害派遣”（88.3%）、“確保國家安全”（78.3%）、“在受到武力攻擊時保護國民”（77.7%）。

關於把大學研究機構和民間企業等的先進科學技術用於防衛，包括“傾向於贊成”在內，表示贊成的受訪者共計83.6%；包括“傾向於反對”在內，表示反對的受訪者共計15.1%。

報導稱，日本內閣府負責人等分析說：“這大概反映出人們認識到俄烏衝突、中國和朝鮮的動向等國民所處的安全保障環境嚴峻程度進一步增加了”。

據了解，調查時間與岸田政權內面向修訂新版《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件展開全面探討的時間重合，調查結果有可能受到了影響。