繼馬克龍後，韓國總統尹錫悅受邀赴美進行國事訪問

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美國白宮3月7日通過聲明宣布，拜登總統夫婦邀請韓國總統尹錫悅夫婦於4月赴美進行國事訪問，並於4月26日為他們舉行歡迎國宴。尹錫悅也將成為自法國總統馬克龍後，拜登政府上台以來，第二位受邀赴美進行國事訪問的外國領導人。這也將是自2011年時任總統李明博以來，12年來韓國總統首次對美國進行國事訪問。

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白宮在周二的聲明中寫道：“喬·拜登總統和第一夫人吉爾·拜登將於2023年4月26日接待大韓民國（韓國）總統尹錫悅和第一夫人金建希對美國進行國事訪問，其中包括一場國宴。這將是拜登-哈里斯政府（接待）的第二次國事訪問。”

白宮表示，“即將進行的訪問是為了慶祝美韓聯盟成立70周年，該聯盟對於促進我們兩國、印度-太平洋地區和全世界的和平、穩定和繁榮至關重要。”

白宮稱，“拜登總統和尹錫悅總統將強調美韓同盟的重要性和持久的力量，以及美國對韓國的堅定承諾。兩位總統將討論我們深化和擴大我們的政治、經濟、安全和人民之間的關係的共同決心。”

國事訪問在外訪中規格最高，包括歡迎儀式、鳴放禮炮、東道主派高級官員到機場迎接和送行，以及國宴等。通常對美國進行國事訪問的領導人會下榻布萊爾國賓館。

據韓聯社報導，韓國總統辦公室表示，“美國的國事訪問將在今年歷史性的韓美同盟70周年之際進行”，兩國將“共享各種日期，包括定於4月26日舉行的首腦會談和國宴，慶祝韓美聯盟70年來所積累的成就，並就聯盟的未來發展方向進行深入討論”。

此前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當地時間周日通過聲明表示，美國歡迎韓國和日本政府就結束對敏感歷史問題的討論而作出的歷史性宣布。

就韓國公布二戰被日強征韓籍勞工問題賠償方案，布林肯稱，“韓國和日本是美國最重要的兩個盟友，他們為推進雙邊關係所做的工作使我們受到鼓舞”。

布林肯表示：“我們讚揚尹總統、岸田首相和他們各自的政府的勇氣和遠見，並呼籲國際社會加入我們對這一重大成就的讚揚。美國、韓國和日本之間的三邊關係是我們對一個自由開放的印太地區的共同願景的核心，這就是為什麼我和國務院其他高級同事對這一關鍵的夥伴關係投入了如此多的時間和關注。我們期待着繼續與兩國合作，包括通過我們定期的三邊對話，以促進全球和平與安全。”