韓國擬研討加強韓日安全合作事宜 《韓日軍事情報保護協定》離正常化不遠

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韓國國防部發言人全河奎3月7日在例行記者會上就政府公布被日本強征勞工受害者賠償問題解決方案後，在國防領域擱置問題的處理方向表示，將研討關於加強韓日、韓美安全合作的各項事宜。據韓聯社周二引述消息人士的話報導，隨着上述賠償解決方案的公布，預計《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）的“正常化”遲早會得到落實。

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據韓聯社報導，全河奎當天向媒體強調，韓日艦機矛盾與強征勞工受害者的賠償問題無關，韓國軍方的立場不變，今後有必要尋找更為合適的解決方案。

韓日兩國去年9月在首爾舉行副防長會談。韓國國防部次官（副部長）申範澈在會後表示，雙方一致認為有必要解決艦機矛盾，從而促進兩國國防部的合作與發展，並商定在工作層級繼續討論該問題。

此前，日方指責韓國海軍“廣開土大王”號驅逐艦於2018年12月20日在韓國東部海域搜索遇難的朝鮮漁船時對抵近艦艇飛行的日本海上自衛隊P1巡邏機進行了火控雷達照射，並公布了巡邏機拍攝的影像來佐證。

韓方則表示不曾對日機進行過雷達照射，而是日機低空飛行威脅了韓艦。雙方的主張一直是“兩條平行線”。

此外，據韓聯社報導，政府消息人士7日透露稱，韓國國防部將與外交部協調，着手撤銷2019年作出的終止和暫停《韓日軍事情報保護協定》通知的效力。

關於程序的時間安排，消息人士說，“現在並不緊急，因為 《韓日軍事情報保護協定》的功能由於《韓日軍事情報保護協定》 的終止而得以維持。”

韓日政府2016年11月簽訂《韓日軍事情報保護協定》。協定簽署後，雙方可不經過美國，直接共享2級以下軍事情報，被認為是韓日安全合作的象徵。

2019年8月，韓國政府為抗議日本對韓出口管制，通報終止《韓日軍事情報保護協定》。同年11月，兩國經過磋商停止了終止通報的效力。

去年11月，協定第六次延期，延長一年至2023年11月22日。除對方國家提前90天以上以書面形式通報終止意向的情況外，協定均自動延期一年。

據了解，為解決這一問題，韓國可以再致信日本，通知日方撤回前兩封通報。然而，預計時間將與日本取消對韓出口管制相吻合。