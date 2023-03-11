台灣外交涉大撒幣？台綠委指密克羅尼西亞若為錢應留中國身邊

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密克羅尼西亞總統帕努埃洛公開致信國會揭露中國威迫行徑，並稱應與台灣談建交與配套援助案，遭國民黨立委質疑是台灣“金援外交”。台灣民進黨立委王定宇反駁，若密國真的是金錢考量，應待在中國身邊。

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據自由時報今天署名報道稱，密克羅尼西亞盼與台建交，綠委駁大撒幣說法，指台、密是理念相近國家，台灣會審視其援助需求，而非以“大撒幣”方式換取邦交。

據《外交家》雜誌昨報，帕努埃洛近日致函該國國會與高層官員，不僅批評中國侵門踏戶、踐踏主權尊嚴，甚至威迫利誘密國官員等惡行，並透露他今年2月曾與台灣外交部長吳釗燮討論與台灣建交；吳釗燮昨於立法院會答詢時證實，確實曾與帕努埃洛進行“意見交換”。

針對藍營指控的“金援外交”，王定宇受訪表示，蔡英文政府執政已與過去不同，不用“大撒幣”換取邦交，台灣是國際良善的成員，願意儘力幫助需要幫助包含烏克蘭在內等國家，有關密國提出的援助需求，台灣會予以審視，但不代表是以金援換取邦交。

據王定宇稱，“若真的是用錢換邦交，密國應該待在中國身邊”，王定宇說，因為中國不僅是花錢換邦交，帕努埃洛還揭露密國官員參加中國會議，竟帶着滿袋現金離開，顯現中國賄賂密國官員。

該報引述王定宇強調，他在立法院外交國防委員會，會好好審視、並鼓勵外交部幫助台灣走出去，多爭取理念相近的國家，可以互相幫助、建立共同願景，但不容許以撒幣利益的方式換取邦交。