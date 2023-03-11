日本福島核災12年後 水污染仍令頭疼

日本/福島核災難

日本今天迎來福島災難12周年紀念日，當年世界上有史以來最強的地震之一引發了致命的海嘯，更導致了福島核災難。十二年後，受污染的水仍然面臨艱難管理。

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據本台報道，12年來，與過去每年此日一樣，日本在14:46（格林尼治標準時間5:46）進行一分鐘的默哀。12年前的這個時候，一場9級地震震撼了整個日本群島，遠在中國的人們都能感受到。

這場可怕的震蕩來自日本東北海岸的太平洋深處，地震引起了海嘯，記載報告海浪有樓房建築物那麼高。海嘯是這次災難造成近18,500人死亡或失蹤的主要原因。

隨後在被海水淹沒的福島第一核電站發生核事故，六個反應堆中的三個熔斷，迫使數以萬計的人緊急疏散，並使整個地區多年來無法居住。在災難發生後的幾個月里，福島縣有超過1650平方公里的地區被關閉，占當地面積的12%。自那時起，密集的水凈化工作已將這些不適合居住的地區減少到337平方公里，占該縣2.4%。

1月中旬，日本法院確認福島電廠運營商即特普科公司的三名前官員被無罪釋放，他們是在這場災難中根據刑法受審的唯一個人，他們被裁定對2011年的事故沒有過失責任。

福島電廠的去污和拆除工作預計還需要幾十年時間。

其中一個關鍵問題是如何管理工廠現場積累的超過一百萬噸的核污染水，這些水來自雨水、地下水和冷卻反應堆核心所需的注入。這些水已被處理，但仍然無法去除氚。這種放射性核素只有在非常高的濃縮劑量下才會對人體產生危險。