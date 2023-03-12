伊朗外長：已同美國達成換囚協議 美方否認

伊美換囚協議?

亞洲 – 伊朗周日表示，一切都已“準備就緒”，可以與美國完成囚犯交換，美國將這一聲明斥為“另一個殘酷的謊言”。伊朗外長阿卜杜拉希楊在接受電視採訪時表示：“在過去的幾天里，我們已就伊朗和美國之間的囚犯交換達成協議。如果美方事情做得順利的話，我們很快將時間交換囚犯”。

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伊朗外交官還補充說： “對我們來說，一切都準備好了。美方正在進行最後的技術準備”。

美國外交部發言人內德·普萊斯駁斥了伊朗的聲明，稱其為“又一個十分殘忍的謊言，只會增加被拘留者家屬的痛苦”。普萊斯還表示：“我們正在不懈努力，以確保三名被錯誤拘留在伊朗的美國人獲釋”。

美國外交官還表示： “在他們能夠回到親人身邊之前，我們不會停止努力的。”

2016年，伊朗司法部門曾對4名伊朗國民及有伊朗和美國雙重國籍的兩人判以間諜罪，6人均被判處10年監禁。其中有伊朗和美國雙重國籍的是2015年10月被捕的納馬齊父子。

伊朗安全部隊2015年10月逮捕了有伊美雙重國籍的西亞馬克·納馬齊，他曾經在阿聯酋沙迦的一家知名石油和天然氣公司任職；2016年2月，西亞馬克·納馬齊的父親，同樣擁有伊美雙重國籍的巴吉爾·納馬齊也在德黑蘭被捕。巴吉爾·納馬齊曾擔任伊朗的省級高官，還曾在索馬里、肯尼亞、埃及等地的聯合國兒童基金會任職。

美國國務院要求伊朗“立即釋放”納馬齊父子，對兩人被判10年監禁表示“深度關切”。2022年10月，被囚於伊朗的持美伊雙重國籍的巴克爾·納馬齊已離開伊朗抵達阿曼。

去年底，伊朗最高人權委員會秘書長加里巴巴迪表示，巴克爾·納馬齊此前因就醫已出獄，在德黑蘭的家中待了近四年，由於他提出到國外繼續治療，出於人道主義考慮，他的旅行禁令於9月28日解除，可以隨時離開伊朗。伊朗還給了他的兒子西亞馬克·納馬齊一周的假期，以便他在德黑蘭與父母團聚。加里巴巴迪說，伊朗希望儘快釋放被關押在美國的伊朗囚犯。