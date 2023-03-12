印尼火山噴發 村莊被火山灰覆蓋

火山噴發

亞洲 – 印度尼西亞的默拉皮火山（Merapi volcano）3月11日爆發，伴隨着灼熱的氣體雲和熔岩的噴出。當局被迫停止了火山附近的旅遊和採礦活動。印尼災害管理機構在一份聲明中說，默拉皮火山爆發，濃煙和火山灰覆蓋了火山口附近的村莊，火山灰噴出長達七公里。

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美聯社報導，位於人口稠密的爪哇島上的默拉皮火山釋放出滾燙的火山灰雲以及岩石、熔岩和氣體的混合物，沿着斜坡向下移動長達7公里。國家災害管理局發言人阿卜杜勒‧穆哈里（Abdul Muhari）說，一團熱雲向上噴到空中。

聲明說，已警告附近社區居民停止在距離火山口半徑三到七公里的危險區域進行任何活動。

一整天的火山噴發遮住了陽光，落下的火山灰覆蓋了幾個村莊，沒有人員傷亡的報導，沒有居民被疏散。

2,963米高（9,721英尺）的默拉皮火山是印度尼西亞最活躍的火山之一，已經處於該國第二高的警戒級別。

日惹火山學和地質災害緩解中心（Yogyakarta’s Volcanology and Geological Hazard Mitigation Centre）的負責人哈尼克‧胡邁達（Hanik Humaida）說，這是自當局於2020年11月將這座火山警報級別提高到第二高以來，默拉皮噴發出的最大熔岩流。她也建議住在默拉皮山坡上的居民遠離火山口七公里，並注意熔岩帶來的危險。

日惹是爪哇文化的古老中心，也是幾個世紀前王朝的所在地。大約25萬人居住在火山10公里範圍內。

默拉皮火山是印度尼西亞120多座活火山中最活躍的一座，最近多次噴發熔岩和氣體雲。上一次大噴發發生在2010年，造成347人死亡，20,000名村民流離失所。

印度尼西亞是一個擁有2.7億人口的群島國家，由於位於“火環”沿線，因此容易發生地震和火山活動，“火環”是太平洋周圍的一系列馬蹄形地震斷層線。