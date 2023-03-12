尹錫悅強調改善韓日關係必要性：“The Buck Stops Here”

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日本首相岸田文雄3月10日在出席政府與執政黨聯絡會議上確認韓國總統尹錫悅將於16日訪問日本，並稱希望“就今後加強兩國關係坦誠交換意見”。在尹錫悅訪日前夕，韓國總統辦公室12日發布聲明表示，尹錫悅近日就政府確定的二戰日本強征勞工受害者索賠案解法表示，這是政府為未來發展着想而作出的決策，並再次強調改善韓日關係的必要性。

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尹錫悅7日在國務會議上做總結髮言時提及其曾作出的“繼承‘金大中-小淵宣言’精神，面向未來發展韓日關係”的大選承諾，並表示拿出強征勞工案解決方案即為踐行大選綱領。

韓國總統辦公室周日在聲明中重溫，尹錫悅在大選期間就外交問題提出的政策核心是：通過韓美經濟與安全聯盟加強延伸威懾；繼承“金大中-小淵宣言”精神，面向未來發展韓日關係；將韓國打造成全球樞紐國家為目標。

尹錫悅解釋說，“從我執政之初，我就要求外交部找到一個解決方案，經過幾番周折，我的政府的決定已經作出。”

尹錫悅周二在國務會議上要求國務委員們給予政治支持，並稱“我們從一開始就明確表示，儘快解決強征勞工問題，激活韓日經濟、安全和文化交流是當務之急”，“請務必認清，這是兌現選舉承諾。”

聲明提及，特別是，總統辦公室在短片的前面展示了“The Buck Stops Here”（責任止於此），即尹錫悅辦公桌上的字牌，以強調該決議是總統負責任的決定，以解凍韓日兩國之間過去5年冰凍的關係。

“The Buck Stops Here”是美國前總統杜魯門的一句經典名言，尹錫悅在其總統競選期間說，如果他成為韓國總統，他將把這句話放在辦公桌上。去年5月他訪問美國期間，拜登總統親自向他贈送了一張印有這句話的字牌。

聲明還指出，包括世界各國元首在內的國際社會對解決韓日關係表示歡迎和支持。日本、美國、歐盟、英國、德國、加拿大、澳大利亞、挪威、芬蘭、聯合國等共10個國家和國際組織表示支持尹錫悅的決定。

此外，韓國6家經濟團體、日本經團聯和經濟學會、美國戰略研究所、韓國美國商會等20個主要組織表示歡迎。特別是，韓國美國商會8日宣布，將直接向日本強征勞工受害者支援基金會捐款，該基金會負責補償強征勞工受害者。

韓國總統辦公室強調，尹錫悅政權將盡一切努力與受害者溝通，真誠地解釋公告內容，聽取他們的意見，並指“我們也將繼續跟進，確保國際支持的解決方案順利實施，同時努力確保受害者的權利得到尊重，韓日關係的未來得到改善。”

韓國總統辦公室周日還透露稱，拜登已經致函尹錫悅，邀請尹錫悅主持第二屆民主峰會全體會議中的一場主題會議。

拜登在信中對尹錫悅說，“我期待着今年3月及以後與您合作，繼續捍衛人類尊嚴，激發人類潛力，為我們所有人建設和平與繁榮”。據悉，第二屆民主峰會由美國發起、韓國共同主辦，將於3月29日至30日舉行。