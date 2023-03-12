日本思索如何解決擊落間諜氣球又不傷及居民的難題

日本/間諜氣球

以美國擊落中國氣球為契機，日本政府提出了新的法律解釋，針對侵犯領空的無人機或氣球，若目的在於保護地面上的國民生命和財產以及確保空路安全，可予以擊落。能夠預見今後將面臨是否擊落的艱難判斷。負責對侵犯領空採取措施的航空自衛隊F-15戰機飛行員指出，存在技術性課題，包括碎片可能傷及地面居民等危險。

廣告 繼續瀏覽後續

據共同社今天報道稱，日本空自飛行員首先舉出的課題是，準確把握擊落對象本身就十分困難。根據空自的現有裝備，主要方法是通過紅外線把握對方發出的熱源，鎖定目標後發射導彈。美軍是從戰機發射熱追蹤空對空導彈“響尾蛇”擊落的中國氣球。空自能否採取同樣的做法？

日本一飛行員介紹導彈發射涉及的要點稱，“要根據（目標的）大小，關鍵在於為進行追蹤是否能夠捕捉到熱源”。“如果有發動機就可以把握熱源，首先若雷達或目視無法發現就毫無辦法。美國擊落的中國氣球有三輛巴士那麼大”。

據該報道，雖然戰機也裝備了機關炮，但“氣球隨着氣流飄動，速度之差非常大，要命中極其困難”。氣球及偵察機的飛行高度遠遠高於戰機通常活動的區域，飛行員稱，“如果到了空氣稀薄的地方，戰機完全無法飛行。可操作性很不同”。

此外該飛行員還擔心地面居民有可能蒙受損失。如果發射導彈或機關炮，對象機體或射出的子彈會落下，“即使是像子彈那樣比較小的東西，如果擊中人也會喪命”。平時的訓練中，即便是允許射擊的海域，若目視發現漁船就會放棄射擊。“如果被下達命令，在陸地也會射擊。大的碎片散落到很大範圍就可能造成慘劇”。

據共同社說，此外根據此次新的法律解釋，允許使用武器的情況較以往的正當防衛和緊急避難有所擴大。前內閣助理官房長官柳澤協二強調有必要確定對象國家，並基於可證明具有客觀危險性的程序。他表示“應該呼籲與包括中國在內的各國預先制定共同的規則”。