日本2027財年防衛相關4項經費將達到1萬億日元

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據共同社周六援引多名政府官員的話報導，日本政府為徹底強化防衛力，預計2027財年防衛相關的研究開發和完善公共基礎設施等4項經費共計約達1萬億日元（約合人民幣512億元）。結合防衛費本身和日本海上保安廳預算，力爭實現日本首相岸田文雄宣布的到2027財年將防衛費提高到國內生產總值（GDP）的2％的目標。

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報導指，把研發和基礎設施定位為防衛相關，旨在建立整個日本政府的安全體系。然而約1萬億日元並非項目疊加的金額，可能會被批評為預先設定金額。

上文提到的4項經費還包括網絡安全，以及旨在提高威懾力的國際合作這2個領域。去年12月，日本內閣會議批準的新版《國家安全保障戰略》明確提出，相關省廳將以此為補充防衛力的舉措來推動。

為使日本的防衛費在GDP佔比達到2%，岸田文雄表示，2027財年將確保約8.9萬億日元的防衛費開支（《防衛力整備計畫》對象經費）。

據官員稱，其他費用包括用於美軍整編的約2000億日元，日本海上保安廳和聯合國維和行動預算等共約9000億日元，加上防衛相關4項經費的約1萬億日元，安保相關經費屆時將達到約11萬億日元。

據悉，在研究開發領域，為使日本民間的尖端科學技術用於防衛，防衛省和文部科學省等將新設會議機制，推進人工智能（AI）和無人機等的技術開發和基礎研究。