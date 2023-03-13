伊朗拘押6法國人 德黑蘭反批法國“沒有建設性”

伊朗/阿米尼之死/法國

伊朗一名外交官員今天批評法國對伊朗的 "非建設性 "態度及其 "干預主義 "，並威脅稱無助於關於可能釋放被拘留在伊朗的法國公民的談判。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社引述伊朗外交部發言人納賽爾-卡納尼在每周一次的新聞發布會上說："我希望我們能在這件事上看到積極的進展。當然，各國的立場和行動可以在這方面發揮積極作用。然而，法國政府採取了非建設性的態度，並對伊斯蘭共和國最近的局勢表現出干預主義。"

據卡納尼還說："繼續採取這種行動將無助於解決釋放法國囚犯問題"。

法國是最強烈譴責伊朗當局鎮壓民眾抗議浪潮的國家之一。去年9月16日，馬赫薩-阿米尼因違反伊朗嚴格的着裝規定，在德黑蘭被道德警察逮捕後在拘押中死亡。她的死震撼了伊朗。

據官方稱，有六名法國人在伊朗被拘留：包括教師和工會成員塞西爾-科勒（Cécile Kohler）和她的同伴雅克-帕里斯（Jacques Paris），法裔愛爾蘭人伯納德-菲蘭（Bernard Phelan），路易-阿爾諾（Louis Arnaud）和本傑明-布里埃（Benjamin Brière），以及另一名身份未被公開的法國國民。

2019年6月被捕並因破壞伊朗國家安全而被判處五年監禁的法籍伊朗研究員Fariba Adelkhah於2月10日被釋放。

據該報道，伊朗周日宣布，已經準備好與美國進行囚犯交換，但華盛頓將這一聲明斥為 "又一個殘酷的謊言"。

據伊朗外交部發言人卡納尼周一說，"與美國的談判正在通過調解人繼續進行"。伊朗與美國沒有外交關係。

據卡納尼重申，按2022年3月簽署書面協議安排換俘。但此與解除對伊朗核問題制裁的談判沒有聯繫。