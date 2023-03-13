抗議韓美軍演 朝鮮又發彈道導彈

朝鮮/發射巡航導彈

美韓13日早晨起啟動大規模聯合演習“自由護盾”。美核動力航母部署韓國南部釜山的計畫也在協調之中。此前一天，朝鮮12日凌晨在東部鹹鏡南道附近的日本海景浦灣開展了從潛艇發射2枚戰略巡航導彈的訓練，並公布照片。分析指朝鮮此次發射可能是意在抗衡和威懾演習。

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據共同社今天報道稱，朝鮮媒體13日報告稱，該國12日凌晨在東部鹹鏡南道附近的日本海景浦灣開展了從潛艇發射2枚戰略巡航導彈的訓練，並公布照片。據稱，導彈均以設定成“8”字形的軌道飛行了約1500公里並命中目標，訓練取得成功。據分析，這是朝鮮首次公布在水下發射巡航導彈。

另一方面，美韓13日早晨起啟動大規模聯合演習“自由護盾”。演習將舉行11天，創連續實施時間的歷史最長紀錄。作為春季例行演習，約5年來首次實施野外機動訓練，並將開展假想潛入朝鮮攻擊核心設施的特種部隊訓練“柚木刀”。

朝中社譴責稱美韓軍事動向變得露骨。

韓軍也在13日透露，朝鮮12日早晨在潛艇基地所在的鹹鏡南道新浦近海通過潛艇發射了導彈。

據韓聯社今天報道稱，朝鮮利用潛艇發射巡航導彈（SLCM）意在擴充發射平台，迴避韓美的攔截系統。

聯參方面13日表示，軍方研判朝鮮於12日凌晨在鹹鏡南道新浦一帶從潛艇上發射了兩枚巡航導彈。聯參曾在朝鮮上月23日聲稱已發射巡航導彈時懷疑其真實性，此次則對“朝鮮在潛艇上發射巡航導彈”的內容予以證實。

韓聯社引述21世紀軍事研究所專門委員柳成燁（音）分析稱，朝鮮其間一直致力於增加發射平台，最簡便的方法之一就是在潛艇上發射巡航導彈。而從朝鮮公開的發射現場照中可見，該導彈出水後沿斜線而非垂直飛行，據此推測，其發射平台可能是魚雷發射管，而不是潛艇的垂直發射管。

韓軍相關人士稱，空軍24小時防空雷達可對朝鮮進行探測和攔截，即使朝鮮試圖通過發射導彈等企圖干擾，韓美聯演也將正常進行。