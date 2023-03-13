日本諾貝爾文學獎得主大江健三郎逝世

日本/大江健三郎

日本講談社發布消息稱，創作探索反核和與患有智障的兒子共生等沉重主題的小說、曾獲諾貝爾文學獎的作家大江健三郎3月3日去世。享年88歲。大江健三郎生前關心政治，時常公開發表政見。

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日本著名作家、諾貝爾文學獎得主大江健三郎於3月3日凌晨因衰老逝世，享年88歲。

共同社稱大江健三郎是愛媛縣人，經常發表和平及護憲言論。

據日本經濟新聞引述日本講談社發布消息，創作探索反核和與患有智障的兒子共生等沉重主題的小說、曾獲諾貝爾文學獎的作家大江健三郎3月3日去世。享年88歲。

據該報稱，大江健三郎在就讀於東京大學法文科期間登上文壇。他憑藉描寫通過與戰爭期間誤入山村的黑人士兵交往而不斷成長的少年的《飼養》（1958年），在當時（23歲）成為最年輕的芥川獎獲獎者。隨後相繼發表以性和政治為主題的激進的作品而受到關注。

1963年，長子大江光在出生時便患有智障，這成為大江健三郎人生的一個轉折點。第二年，他出版了挖掘自身內心的長篇小說《個人的體驗》。隨後，大江光的存在成為很多作品一脈相承的重要主題。

大江健三郎於1994年獲得諾貝爾獎。他將第二年完成的《燃燒的綠樹》三部曲定位為“最後的小說”，但經歷作為朋友的音樂家武滿徹的死亡，重新開始創作。作為晚年的工作，近年來相繼創作了取材於父親之死的《水死》（2009年）和《晩年樣式集》（2013年）等如同自己分身的作家登場的小說。

日本經濟新聞稱，由於傳統價值觀從根本上被顛覆的終戰時的衝擊，大江健三郎形成了植根於“戰後民主主義”的思想。針對核問題等積極發表言論。還藉助《廣島札記》和《沖繩札記》等小說以外的著作受到關注。

該報曾報道，大江健三郎，對日本政府做出的變更憲法解釋，解禁集體自衛權的決定提出批評，稱“（日本政府的決定）顛覆了日本的和平憲法”。

消息沒有解釋大江健三郎逝世10天後才報告喪訊的原因。