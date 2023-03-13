日本GDP世界第三的寶座受到威脅

日本/世界第三大經濟體

日本此前維持的國內生產總值（GDP）世界第三這一地位正在變得危險。長期持續的通貨緊縮加上目前的日元兌美元快速貶值，按以美元計算的名義GDP來看，與排在世界第4位的德國的差距正在迅速縮小。此外，似乎已成為世界最多人口國家的印度也在猛追，日本在世界經濟領域的存在感正在下降。

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據日本經濟新聞今天報道，日本此前維持的國內生產總值（GDP）世界第三這一地位正在變得危險。將2022年日本和德國的名義GDP乘以年均彙率後進行比較，顯示日本的美元計價GDP為4.23萬億美元，而德國為4.06萬億美元，僅相差1700億美元。兩國的差距在2020年是1.15萬億美元，2021年是6700億美元。

日本1968年在國民生產總值（GNP）上超過西德，在資本主義國家中躍居僅次於美國的第2位。在20年前的2002年，日本名義GDP為4.18萬億美元，規模達到德國（2.08萬億美元）的2倍以上。

據該報道稱，兩國差距縮小的主要原因是日元貶值。2022年受美國加息影響，美元不斷升值，日元兌美元彙率一度創出32年來新低。歐元兌美元彙率也有所貶值，但日元彙率的貶值幅度更大。

分析稱，日本要在世界經濟中保持一定的地位，藉助工資上漲完全擺脫通貨緊縮以及企業盈利能力的恢復不可或缺。