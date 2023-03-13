白宮：澳最多會購買5艘美國核動力潛艇

軍事防禦

亞太 – 來自白宮的消息顯示，澳大利亞最多會購買5艘美國核動力潛艇。這份向澳大利亞提供核動力潛艇的協議將考驗澳英美三國的國防工業和技術分享能力。

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美國上一次與英國和澳大利亞聯手，共同對抗太平洋地區的侵略，是在70多年前對抗日本。

當美國總統拜登(Joe Biden)與英國首相里蘇納克(Rishi Sunak)和澳大利亞總理阿爾巴尼斯(Anthony Albanese)周一在聖地亞哥的一個海軍基地會晤時，他們腦海中會有一個新的潛在敵人：中國。

這三位領導人將公布依據“澳英美聯盟”(AUKUS)防務協定、進行了18個月的談判的結果。該協定旨在向澳大利亞提供核動力潛艇，是對抗北京方面軍事實力不斷強大的更廣泛努力的一部分。

澳大利亞將成為全球僅第七個擁有核潛艇的國家。該國目前有6艘柴電驅動的柯林斯級(Collins)潛艇。

該計畫分為三個主要階段，將試圖在柯林斯級潛艇退役後、“澳英美聯盟”協定潛艇在2040年左右部署之前的2030年代，填補澳大利亞的能力空檔。

該協議承諾未來數十年在三國間創造就業、進行技術分享。獨立估計認為，未來30年內建造並供應至少8艘潛艇的成本高達1250億澳大利亞元。然而，履行該協定的工業和操作挑戰是巨大的。

這三個國家將需要大量投資於升級各自的國防工業基礎。美國和英國的造船廠已經全力投入國內訂單的生產。工人短缺和緊張的產能是“澳英美聯盟”協定的一大擔憂。