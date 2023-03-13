賴清德今天宣告競選下屆台灣總統 5日正式黨內登記初選

台灣/選舉/賴清德

台灣執政的民進黨周一表示，目前擔任台灣副總統賴清德將於周三登記競選總統候選人，這是賴清德在台灣總統選舉中競選最高職位的一個步驟。

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台灣現副總統尋求執政黨提名競選總統。據路透社今天說，此舉早有預料，此前他於今年 1 月擔任民進黨主席，再稍早總統蔡英文因民進黨在地方選舉中慘敗而於去年11 月辭去黨主席職務。而又由於憲法任期限制，蔡英文無法再次競選總統。

民進黨在關於賴清德的聲明中說，如果有兩個或兩個以上的候選人，將舉行黨內初選。到目前為止，賴清德是贏得民進黨提名的熱門人選。民進黨援引賴清德在黨內會議上的話說，大家要“團結合作”，“共同奮鬥”。

就像在 2020 年的上一次選舉中一樣，民進黨通過承諾對抗中國而輕鬆獲勝，與北京的關係很可能成為 2024 年的首要議程，尤其是在中國加大壓力讓台灣接受中國統治的情況下。

賴清德在 2018 年擔任總理期間激怒了中國，他告訴議會他是一名“台獨工作者”，他的立場是台灣是一個主權獨立的國家。路透社說這是北京的紅線。

在 1 月份被問及這些評論時，賴清德在成為民進黨黨主席後表示，他致力於遵循蔡英文的政策，其中包括聲明只有台灣人民才能決定他們的未來，中華民國和中華人民共和國都是“互不從屬”。中華民國是台灣的正式名稱。

據路透社說，自蔡英文於 2016 年首次上任以來，中國一直拒絕與蔡英文交談，中國指控她是分裂主義者。台灣政府強烈反對中國的主權主張。

台灣的主要反對黨國民黨傳統上傾向於與北京保持密切聯繫，但尚未決定該黨的總統候選人。國民黨黨內消息人士認為，新北市國民黨市長侯友宜是他們候選人中潛在領跑者，但侯友宜尚未證實自己參選。