兩家沙特航空公司向波音下大筆遠程訂單

波音訂單

美洲 – 3月14日，沙特阿拉伯的兩家航空公司沙特阿拉伯航空公司和剛剛起步的利雅得航空公司分別從波音公司訂購了 39 架長途波音787夢想飛機（Dreamliner），也很可能再多定 43 架，旨在使該國成為海灣地區的主要交通樞紐。

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美國《華爾街日報》（WSJ）報道稱，如果算上追加訂單的話，沙特阿拉伯向美國波音公司訂購的寬體客機總價值為350億美元。

在其王儲穆罕默德·本·薩勒曼 (Mohammed bin Salman) 雄心勃勃的改革計畫框架內，這個石油君主國的目標是到 2030 年通過這兩家公司每年運送 3.3 億名乘客，並接待 1 億名遊客。 從而更好地與迪拜、多哈和阿布紮比等海灣地區的其他主要機場展開競爭。

為此，該國周日宣布成立第二家國家航空公司-利雅得航空公司，由該國的主權基金 PIF 所有，總部設在利雅得，還在擴建新機場。

沙特阿拉伯的主權財富基金（PIF）在一份聲明中表示，39 架飛機的確定訂單和額外 33 架飛機的追加訂單“清楚地表明沙特阿拉伯有意成為全球航空樞紐”。

根據其網站，現有公司 Saudia 目前運營 93 架空客飛機和 51 架波音飛機，希望通過擴大機隊來擴大其網絡。 它位於沿海城市吉達，每年都有數百萬穆斯林前往麥加朝聖。

與競爭對手阿聯酋航空、阿提哈德航空或卡塔爾航空相比，沙特航空公司的優勢在於能夠依賴約 3500 萬居民的國內市場。

波音公司老闆戴夫·卡洛恩 (Dave Calouhn) 向 CNBC 保證，由於供應商仍受到疫情大流行的影響，這家製造商目前正在努力提高產能，但該公司將能夠完成訂單。

“情況正在改善”和“我們相信（...）我們將能夠達到該集團在 2022 年底為自己設定的生產率”，即到 2025 年每月建造 10,787 架飛機或 2026，他聲稱。 這位官員保證，沙特公司的訂單已納入這一目標。然而，製造商沒有具體說明飛機預計何時交付。

他也沒有說明訂單如何在 787-9 和 787-10 版本之間分配。 根據波音公司在 2019 年發布的最新目錄價格，這些型號分別以每台 2.92 億美元和 3.38 億美元的價格出售。購貨商都要求降價，所以無法以正價來計算。

另一方面，波音公司指定它們都將配備通用電氣 (GE) 發動機。

白宮在一份聲明中說：“我們特別高興的是，經過多年的討論和過去幾個月的激烈談判，波音公司最終能夠與沙特阿拉伯達成這些協議，”並強調了“沙特與沙特之間八十年的合作”。

卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）曾表示：沙特公司的訂單，再加上印度航空公司 2 月份訂購的 220 架波音飛機，“將支持 44 個州航空業超過 100 萬個美國就業崗位”。

沙特駐美國大使館方面強調，此次訂單“重申了沙特王國與美國之間的密切商業關係”。