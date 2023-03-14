日本與韓國迎來關係增溫小陽春

韓國/日本

韓國官方消息今天報告，韓國總統尹錫悅將於16日至17日訪問日本。這將推動韓日領導人時隔12年重啟雙邊交流，成為改善並發展韓日關係的重要里程碑。與此同時，日本官方消息報告，日本首相岸田文雄考慮最快今夏訪問韓國。韓國總統換人以來，韓日關係發生巨大變化，評論稱迎來小陽春。

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據共同社今天報道說，日本政府相關人士14日透露，首相岸田文雄已開始考慮最快於5月七國集團廣島首腦會議後的今夏訪問韓國。

鑒於韓國總統16日將訪日，此舉旨在實施“穿梭外交”以加速日韓關係改善。

韓聯社今天報道稱，韓日將時隔12年重啟首腦穿梭外交。

韓國國家安保室長金聖翰14日在龍山總統府舉行的記者會上表示，總統尹錫悅此次訪日標誌着陷入僵局的韓日關係正式恢復正常。他強調，因韓日關係長期處於僵持狀態，兩國（領導人）見面不易，兩國關係陷入停滯不前的惡性循環。尹錫悅此次訪日將成為切斷這種惡性循環，重整正式交流環境的重要契機。

韓聯社指，也就是說，兩國將以恢復最高層交流為契機，搞活因歷史遺留問題陷入僵局的安全、經濟、社會等各領域交流合作。

韓國總統室認為，以尹錫悅此訪為契機，韓日首腦穿梭外交將時隔12年重回正軌。兩國領導人有望借16日的首腦會談、聯合記者會、兩場晚餐會等機會加強溝通，增進互信。

兩國領導人去年曾在北約峰會（6月，西班牙馬德里）、聯合國大會（9月，美國紐約）、東盟系列峰會（11月，柬埔寨金邊）等多邊首腦外交舞台上多次接觸，但都是在多邊外交場合會面。金聖翰強調，領導人之間建立互信十分重要，期待這對兩國民眾之間加深友誼和交流起到助推作用。

據韓國國家安保室長金聖翰14日在總統府的新聞發布會上表示，總統尹錫悅將於16至17日訪問日本，同日本首相岸田文雄舉行首腦會談。

兩國領導人將就二戰日本強征勞工受害者索賠問題解法的落實等修復兩國關係的方案進行討論。解除日本對韓出口限制等政策壁壘深化韓日經濟合作方案、《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）正常化也可能成為會談議題。總統室方面表示，韓日軍情協定雖仍在運作，但在形式方面受制於上一屆政府“叫停”和“保留叫停”的操作而出現不順暢。韓日關係改善的話，兩國軍情協定也將自然得到恢復。