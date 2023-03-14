日本首相與澳大利亞總理電話會談 支持澳大利亞引進核潛艇

日本/澳大利亞

3月14日，日本首相岸田文雄與澳大利亞總理阿爾巴尼斯進行了電話會談，表示支持澳大利亞計畫引進核潛艇。

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電話會談從日本時間上午 11:00 左右開始，持續了大約 10 分鐘。阿爾巴尼斯總理首先解釋了澳大利亞採購核潛艇的計畫，岸田首相表示將一如既往地支持這一努力。

此外，他們同意加強與美國和英國這兩個共同盟友和同志的合作，以實現“自由開放的印太”。

澳英美的三邊安全夥伴同盟“澳英美聯盟” (AUKUS)峰會3月13日在美國加利福尼亞州舉行，美國總統拜登在加利福尼亞州聖迭戈海軍基地與澳大利亞總理阿爾巴尼斯以及英國首相蘇納克舉行會面。會後三方公布的聯合聲明透露了（AUKUS）核潛艇計畫的細節，包括在2030年代初期首次向澳大利亞提供美國核潛艇，澳大利亞將在2030年代初購買三艘美國弗吉尼亞級核潛艇（也可選擇再購買兩艘）。

澳大利亞擁有與美國和英國技術合作的核動力潛艇後，行動範圍將擴展到東海和日本周圍，日本也將從中受惠，得到更多的聯合行動空間，美英吸收澳大利亞進入美英核動力武器團隊，今後也可能把日本網羅在內。目前，中國有現役核潛艇共27艘，其中，戰略核潛艇22艘，戰術核潛艇（包括科研使用）5艘，日本如果不依靠美國等多國的協助等，無法和近在咫尺的中國抗衡。

美國、英國和澳大利亞還表示，他們將共同打造一支由最先進的艦艇組成的新艦隊。英國和美國計畫最早在2027年在澳大利亞西部珀斯附近花園島的HMAS Stirling海軍基地派駐一支輪值部隊，該部隊包括一艘英國機敏級潛艇和最多四艘美國弗吉尼亞級潛艇。

澳大利亞憲法一直將無核化視為重要國策之一，不僅民用設施，在軍事領域也一直不推動任何核動力的發展，也沒有核動力潛艇維護設施和核燃料生產與銷毀企業，而2021年9月15日，美英澳三個國家開始了為期18個月的磋商，以確定澳大利亞獲得這種能力的最佳途徑，同時設定最高的核不擴散標準。