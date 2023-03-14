菲律賓稱與美國舉大規模軍事演習

菲律賓/美國/南海

美國與菲律賓的官員周二宣布，菲律賓和美國將在4月進行最大規模的聯合軍事演習，並稱尋求對抗中國在該地區日益增長的影響力。澳大利亞或也參加這一軍演。

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據菲律賓軍方報告稱，"各國軍隊都有權進行軍事演習。"菲律賓軍方發言人Michael Logico上校說，這次行動被稱為Balikatan，在菲律賓語中意為 "並肩作戰"。這確實是菲律賓與美國戰鬥準備的一部分。"

定於4月11日至28日舉行的年度演習將包括首次在南中國海的實彈射擊和對台灣以南近300公里的菲律賓小島的模擬防禦。

Logico說，這次演習將涉及17,680名士兵（約12,000名美國軍人和5,000名菲律賓軍人以及111名澳大利亞軍人），大約是2022年的兩倍。一位美國官員證實了這些數字。

據法新社說，北京認為台灣是中國的一部分，在台灣問題上不斷加劇的緊張局勢，以及在南中國海建造新基地，加強了華盛頓和馬尼拉在共同防禦條約下的夥伴關係。Logico說，菲律賓和美國海軍的護衛艦將首次從馬尼拉以北的桑巴勒斯省水域向南海實彈射擊。以前的實彈演習是在陸地上進行的。

菲律賓與美國還將在西部的巴拉望島進行首次兩棲登陸，該島是菲律賓群島中最接近北京聲稱的南沙群島的部分。其中一次演習還將看到軍用直升機降落在呂宋島主島北端的卡拉揚島。

參演的美國軍隊還將使用他們的愛國者導彈和HIMARS精確火箭系統。愛國者導彈被認為是世界上最好的防空系統之一）

法新社說，這一軍演宣布是在馬尼拉和華盛頓同意恢復在南中國海的聯合巡邏並達成協議允許美國軍隊進入這個東南亞國家的另外四個軍事基地後不到六周的時間裡做出的。馬尼拉和華盛頓正試圖重建在杜特爾特(Rodrigo Duterte)擔任總統期間變得緊張的關係，杜特爾特是費迪南德-馬科斯的前任，馬科斯自2022年6月起執政。

菲律賓總統小馬科斯說他不會讓中國蠶食菲律賓的海域。此前，杜特爾特則不願意批評北京。