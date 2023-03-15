宏都拉斯推動與中國建交台灣外交部緊急召見宏國大使

宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro)宣布將與中國發展官方關係，台灣外交部今天召見宏都拉斯駐台大使表達關切，雙方會談30分鐘，氣氛嚴肅。會談後，宏都拉斯大使布羅德響應媒體說，正在等候宏國外交部進一步的指示。

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宏都拉斯總統卡蕬楚今天在推特發表聲明，尋求與中國建立正式關係，並表示，已經指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建交的事宜。

台灣外交部說，已經屢次向宏國說明台灣是友邦可靠的夥伴，一向在能力範圍內，協助宏國推動建設發展。而中國打算與宏都拉斯發展關係的唯一目的，是要壓縮台灣的國際空間，並不是真心推展有益宏國人民福祉的合作，請宏都拉斯謹慎審酌，不要落入中國的圈套，做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定。

中華民國政府與宏都拉斯是在1941年就已建交，兩國邦交關係長達82年，但一年來頻頻拉警報，今年初巴西總統就職典禮上，宏都拉斯外長雷依納與中國外交部副部長謝鋒曾舉行雙邊會議，當時宏國對台灣和中國的外交意向，就受到高度關注。

外媒日前報導，台灣總統蔡英文3月底將出訪危地馬拉和貝里斯，行程卻沒有包括宏都拉斯，當時就引起外交圈人士的議論，憂心台宏邦誼可能不穩，不料短期內果然傳出宏都拉斯要和中國建交的消息。

國民黨立委陳以信今天在立法院質詢時問到，蔡英文總統即將前往中美洲訪問，也會過境美國，宏都拉斯外交轉向的事件，是否可能是中共的報復打擊措施？台灣國防部長邱國正回答說，軍事外交是國家外交政策的一環，國防部雖沒有深度分析中共對此的舉措，但不排除有這個可能，應該要料敵從寬。

台灣駐宏都拉斯大使張俊菲11日才剛代表台灣政府參加了在宏國首都特古西加爾巴舉行的，重建宏國一萬兩千所學校基礎設施計畫的啟動儀式。這項計畫是由美國發動，邀請台灣參加，台灣為此捐獻了200萬美元。