韓國總統尹錫悅訪日 日韓關係完全正常化

韓國/日本

韓國總統尹錫悅16日乘坐專機抵達東京羽田機場，開始了他對日本的工作訪問， 下午，他與日本首相岸田文雄舉行了日韓首腦會談。

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首腦會談於日本時間下午5:00前開始。岸田首相在會談開始時，對尹錫悅總統一行表示歡迎，並表示雙方在會談前的少人數會談中，兩國領導人就恢復定期、不拘於形式互訪的“穿梭外交”達成一致，同意在政治、經濟、文化等多領域進行廣泛的交流與溝通，針對16日早晨朝鮮發射的洲際彈道導彈的“惡劣的、不能容忍的挑釁行為”，雙方進行了討論，並表示在嚴峻的國際形勢下進一步加強合作。

岸田首相說：“共同開啟日韓關係新篇章的機會到來了”，並表示將促進雙方在安全領域的合作。

尹錫悅總統表示：“日本是我們必須在安全、經濟和全球問題上合作的夥伴，表示雙方將保持密切溝通，“共同努力開啟韓日關係新時代”。

多年來在歷史認識等問題上一直存在嚴重分歧的日本和韓國，在修復關係方面邁出了重要的一步。

雙方還確認了取消日本對韓國的半導體材料和其他物品的出口管制等。

在會談前，日本經濟產業省宣布，將解除對韓國半導體材料的嚴格出口限制。日本約在四年前的 2019 年 7 月實施的出口限制措施將恢復到以前的狀態。韓方將撤回就日本對韓出口限制而向世貿組織提出的訴訟。

會談結束後，兩首腦舉行了記者會見。在記者會上，岸田首相表示：雙方在外交和防務部門重開“日韓安全對話”上達成一致，尹錫悅表示：通過兩國首腦會談，兩國關係達到了完全正常化。

這是自 2019 年韓國前總統文在寅出席在大阪舉行的 G20 峰會以來，約四年韓國總統首次訪問日本。也是韓國原總統李明博自 2011 年訪日以來，約 12 年來首次在並非參加國際會議的情況下訪問日本。

尹錫悅夫人金建希陪同尹錫悅訪問日本。

兩首腦將在東京銀座吃過晚飯後，還以“二次聚會”的形式，去西式餐廳“煉瓦亭”。

在訪日前夕的16日，尹錫悅15日書面回答了《朝日新聞》、《每日新聞》和《日本經濟新聞》的提問，他表示：值此訪日之際，他希望恢復韓日兩國領導人頻繁互訪的“穿梭外交”，並希望日本針對韓國政府宣布的戰時強征勞工訴訟的“解決方案”採取相配合的積極的行動。

韓國政府公布的解決方案是，由韓國政府麾下的“日帝強行徵用受害人支援財團”代替被告日企業對韓國原告進行賠償。尹錫悅表示：“這是努力同時滿足1965年邦交正常化時的政治外交協議和韓國最高法院司法解釋的結果。” 他表示，已考慮到日本政府的立場，即1965年的《日韓請求權協定》已經解決了對原強迫徵用勞工的賠償問題。他說：“我希望日方本着構建面向未來的韓日關係的想法，毫不動搖地繼承過去內閣的歷史認識。” 他並沒有期待新的道歉，而是期待基於過去內閣聲明的具體行動。