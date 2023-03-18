岸田首相頻繁訪問印度 以中國為背景尋求安保合作

日本/印度

2022 年 12 月 16 日在東京，在新聞發布會上的首相岸田文雄。

日本首相岸田文雄3月19日至22日訪問印度。 訪問期間，岸田首相將與印度總理莫迪舉行首腦會晤，就地區和國際事務、雙邊關係等廣泛議題進行磋商， 岸田首相頻繁訪問印度，兩國的合作,特別是軍事合作日趨緊密，去年的3月19日到20日，岸田首相也訪問了印度。

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岸田首相3月19日從東京出發，20日抵達新德里，進行日印首腦會談；3月21日從新德里出發，22日飛抵東京。

岸田文雄在這次的印度訪問中，作為七國集團（G7）輪值主席國，將以中國和俄羅斯為背景，強化與全球南方的合作，並加強與今年G20輪值主席國印度的合作，共同維護以法治為基礎的國際秩序，強化與印度的“特殊全球戰略夥伴關係”。目前印度正在努力成為全球南方的“盟主”。莫迪則將向岸田首相解釋印度擔任G20輪值主席國的立場，還將為因物價飛漲而陷於疲憊的全球南方尋求支持，討論目前由於烏克蘭危機和新型冠狀病毒而陷於全球性混亂的供應鏈的安定化問題，並與日本討論安全保障方面的合作。

在訪問期間，兩國首腦將宣布一項新的行動計畫，以實現“自由開放的印度洋及太平洋（FOIP）”。 對於此次訪印，岸田表示：“G7和G20輪值主席國為加強合作齊心協力”。

他們還將討論俄羅斯對烏克蘭的侵略。 印度與俄羅斯建立了友好關係，但岸田首相希望討論在維護和加強基於“法治”的國際秩序方面的合作。

此外，考慮到中國，印度希望與日本在安全方面進行合作。目前，印軍隊在事實上的國境，也就是所謂“實際控制線”（中印兩國之間未畫定的事實邊界,LAC）附近與中國軍隊繼續對峙，2022年12月9日，時隔兩年，中印兩軍又爆發邊境衝突，雙方皆有士兵受傷，而中國現在正在喜馬拉雅地區迅速推進軍事基礎設施建設。 今年 3 月，莫迪與澳大利亞總理阿爾巴尼齊就加強安保方面合作達成一致，印度也希望進一步加強與日本的安保合作，通過民主國家之間的聯合來對抗中國。今年2月底至3月初，印軍與日本自衛隊在日本進行聯合陸空軍事演習。