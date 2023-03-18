面對朝鮮威脅 首爾和東京加強聯繫

韓日關係

2023年3月16日星期四，在日本東京，韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄握手言歡。

面對平壤，韓日兩國正在建立外交和解，將對雙方簽署的一項重要的軍事協定“正常化”，這是周六韓國國防部的一名官員透露出的信息。

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將要正常化的協定是在 2016 年簽署的“軍事情報保護協定 (GSOMIA)，協定允許兩國間交換軍事情報，特別是針對平壤的情報。

韓國總統尹錫悅（ Yoon Suk Yeol）周四到訪日本，與日本首相岸田文雄 (Fumio Kishida) 舉行了首腦會議，來緩和因日本佔領朝鮮期間（1910-1945 年），強迫韓國勞工的歷史爭議，而受到破壞的兩國外交關係。

據媒體對兩國首腦峰會的報道，尹總統告訴岸田首相，希望GSOMIA這項軍事協定 “完全正常化”，此舉是 12 年來前所未有的。

一位不願透露姓名的韓國國防部官員告訴法新社，會後將要求韓國外交部朝這個方向“採取必要措施”。

首爾在 2019 年曾一度暫停過這一協定，並威脅說要終止它，當時首爾和東京的關係，因貿易問題以及日本佔領時期遺留下來的爭議而惡化。

不過，美國隨後警告說，終止協定將有利於中國和朝鮮。最後在到期前幾小時，韓國終於同意“有條件”地續簽，同時警告說它可以隨時“終止”它。

法新社指出，面對擁有核武器的平壤日益增長的威脅，這日韓兩個鄰國同意結成統一戰線。

周四尹錫悅抵達東京之前，朝鮮試射了一枚洲際彈道導彈 (ICBM)，再次挑起對該地區安全的擔心。

平壤去年曾宣布自己的核力量“不可逆轉”，領導人金正恩也宣稱朝鮮的軍事武庫“呈指數級”增長。