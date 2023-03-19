新加坡：公務員只有在必要時才能在政府設備上使用TikTok

新加坡/政治/網絡

據新加坡《聯合早報》報導，新加坡網絡安全局和總理辦公室下屬的智慧國及數碼政府工作室3月17日在回復質詢時表示，政府發給公務員使用的設備是用來處理公事，當局也清楚列明這些設備只能下載獲批準的應用。公務員只有在必要時，才能在政府發出的設備上使用中國短視頻分享應用TikTok。

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報導稱，新加坡政府發出的設備也設定了保安配置，以維護資料。目前，新加坡公務員如通訊官員只有在需要時才能下載使用TikTok。

新加坡智慧國及數碼政府工作室的一名發言人16日表示：“政府發放的設備是用於工作的，有明確的規則規定，只有經批準的應用程序才能下載到這些設備上”。該發言人指出，“目前，TikTok只允許公職人員在需要的情況下使用，如通訊官員。”

該機構周五在回答進一步詢問時說，其他應用程序，如臉書、YouTube和Instagram，也受相同政策的約束。在回答有關最近對TikTok的安全和隱私問題的詢問時，新加坡政府向亞洲新聞台記者重申，政府發放的設備有安全配置以保護數據，同時定期提醒公職人員只下載經批準的應用程序。

報導指，一些新加坡政治人物正在使用該應用程序，包括副總理兼財政部長黃循財、衛生部長王乙康和國會議長陳川仁，他們在該平台上都有數以千計的追隨者。近來，美國、英國、加拿大、歐盟等國家政府和機構，已部分或全面禁止在公務設備中使用TikTok。