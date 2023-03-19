日政府擬邀請韓印首腦出席七國集團廣島峰會

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據《讀賣新聞》報導，日本首相岸田文雄計畫在3月19日至22日訪問印度期間，當面邀請印度總理莫迪參加將於5月在廣島舉行的七國集團（G7）峰會。日本政府還在敲定邀請韓國總統尹錫悅出席峰會的計畫。與此同時，巴西總統盧拉和印尼總統佐科·維多多也將受邀出席會議。

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據悉，岸田文雄計畫在下周一與莫迪會談時邀請他參加七國集團廣島峰會。該消息得到了多名日本政府官員的證實。廣島峰會上，恢復因俄羅斯侵略烏克蘭而動搖的國際秩序有望成為主要議題，岸田希望與今年擔任二十國集團（G20）輪值主席國的印度總理莫迪確認合作。

報導提及，印度認為自己是以發展中國家和新興國家為中心的“全球南方”的領導者。日本打算與印度合作，加強其對“全球南方”的參與。據悉，岸田文雄還將在訪印期間就“自由開放的印度-太平洋”願景發表政策演講，並公開新的行動計畫。

日本政府並正在敲定邀請韓國總統尹錫悅參加七國集團峰會的計畫，後者提出了二戰期間被日強征韓籍勞工索賠案的解決辦法，推動韓日關係正常化。據共同社報導，岸田文雄在16日於東京舉行的韓日首腦會談中，傳達了邀請尹錫悅出席七國集團峰會的意向。

此外，代表拉美州的巴西總統盧拉和今年東盟輪值主席國印度尼西亞總統佐科·維多多也將受邀出席5月的廣島峰會。