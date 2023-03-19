韓總理：深化韓日合作不是可選項，而是必須堅持的前進方向

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韓國國務總理韓悳洙3月19日在首爾三清洞總理公館出席黨政高層會議上，就16日舉行的韓日首腦會談表示，兩國領導人就在多個領域面向未來深化合作達成協議。這不是可選項，而是必須堅持的前進方向。

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據韓聯社報導，韓悳洙周日在會上發言說：“世界上所有主要國家都讚賞並尊重韓國總統改善雙邊關係的決心”。他指出，“兩國之間的穿梭外交在中斷12年後恢復。我相信，面對經濟、安全、尖端產業發展、供應鏈重組和氣候變化等全球挑戰，韓日合作不應受到過去不幸歷史的阻礙，這種歷史意識使總統（尹錫悅）決定在韓日關係中發揮主導作用。”

韓悳洙表示，政府將與黨一道制定並推進後續措施，為深化韓日關係、為全球作出貢獻。他提及，今年是尹錫悅政府執政第2年，應落實包括主要改革課題在內的國政課題，讓成果可視化。在此過程中，政府將更加傾聽民眾的意見。

韓國總統辦公室發言人李度運周日就韓日首腦會談表示，尹錫悅此次訪日取得了巨大成功和豐碩外交成果。李度運在當天下午的記者會上告訴記者稱，所謂外交是讓對方敞開心扉，從而改變雙邊或多邊關係版圖。從這一角度來看，總統此次訪日取得巨大成功和豐碩外交成果。

李度運說：“這是未來雙邊關係轉型的一個重要起點，這一評估不僅得到了朝日兩國的認同，也得到了國際社會的認同”。他補充說，尹錫悅一行訪日期間無論是在下榻的酒店還是在羽田機場都受到了當地居民和工作人員的熱烈歡迎。

李度運說：“雖然對日本的訪問只有兩天，但它創造了一種氣氛，使韓國政府在雙邊關係中佔據相對有利的地位，並能在國際關係中掌握主導權”。他還談到，“在韓日雙邊關係中，兩國輿論一致的氣氛是罕見的。”

李度運表示，國際社會高度評價總統尹錫悅為面向未來的韓日關係表現出的決斷，若日本首相岸田文雄積極響應，韓半島和國際局勢有望迎來大的變化。他還提及，很清楚韓國國內對韓日首腦會談的批評輿情。政府尊重在野黨對政府政策的批判，但不把握歷史大脈絡和國際秩序的大局，聚焦一些細枝末節的問題來搞政治，會讓國民為之擔憂。

此外，韓國最大民間經濟團體—大韓商工會議所可持續發展倡議(SGI)19日發表的題為《改善韓日關係對國內出口的影響》的報告稱，如果韓國對日本的出口結構恢復到2019年貿易爭端爆發前的2017-2018年階段，今年韓國對日本的出口將有望增加3.5萬億韓元（26.9億美元）。