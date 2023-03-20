加拿大希望加入美日韓聯盟

加拿大/美日韓

日媒引述多名外交消息人士近日透露，加拿大向日美韓提出了創設新的四邊合作機制的構想。意在深化跨太平洋地區的民主主義陣營合作，從而抗衡中俄以及屢次發射彈道導彈的朝鮮。日本首相岸田文雄1月訪加時，加方就該構想徵詢了意見。

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加拿大向日美韓提議構建新的四邊機，據共同社今天報道稱，日本政府對此議題正在展開討論。

據美國外交消息人士稱，美國對加深與同盟國家日韓和加拿大的合作持歡迎態度。日韓在韓國總統尹錫悅訪日後，雙邊關係改善的氛圍高漲。日美澳印四邊機制被稱為“Quad”，意為四國組合，日美韓加的“新Quad構想”能否取得進展受到矚目。

據該報道，岸田政府有意邀請尹錫悅加入美加參加的5月七國集團首腦會議（G7廣島峰會）擴大會議。在雙邊首腦會談等場合，新機制構想也可能成為議題。

據稱，新機制力圖促進共享民主主義、法治、人權等普世價值的四國間的團結。此外，將在包括氣候變化對策的全球規模課題上加強合作。

加拿大在去年公布的印度太平洋戰略中稱，經濟增長顯著的該地區“將塑造今後50年的加拿大未來”，給予高度重視。據悉，加方去年通過外交渠道向日美韓提出新機制構想。