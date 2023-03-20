朝鮮有能力使用發射井發射彈道導彈 更精準並更迅即無預警

朝鮮/核武器

分析人士20日表示，朝鮮在最新的導彈試驗中為提高發射速度和可靠性可能使用發射井，並可能用於未來的洲際彈道導彈 (ICBM) 發射。

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據路透社今天報道稱，朝鮮官方媒體透露的周日發射的固體燃料 KN-23 短程彈道導彈 (SRBM) 是朝鮮最近進行的一系列導彈試驗中的最新一次，模擬演習對美國和韓國進行核反擊。

據分析人士稱，這將有助於在幾乎沒有警告的情況下發射導彈，同時避開外部監控，因為平壤正在競相完善能夠打擊美國任何地方的洲際彈道導彈。專家稱，“有了發射井，你幾乎可以立即快速發射導彈，”首爾峨山政策研究所研究員 Yang Uk 說，“在沒有提前檢測到發射準備的情況下，你只需按下一個按鈕即可。”

與 KN-23 不同，朝鮮的 Hwasong-17 洲際導彈等液體燃料導彈需要時間來加油。有一個可以在地下進行的筒倉里預備程序可以看不見。

據韓國專家稱，朝鮮通常依賴移動發射器，但該朝鮮缺乏基礎設施可能會使使用此類卡車進行發射具有困難。

雖然比移動發射有更多精準，專家認為，但不利的是，發射井的筒倉受衛星圖像檢測到威脅，因此有人會一直盯着他們。

加利福尼亞州詹姆斯·馬丁防擴散研究中心的德克爾·埃弗萊斯表示，朝鮮於 1 月下旬開始為建築發射井並破土動工，這意味着基於這種結構的導彈部署時間可能還不到 60 天。而國際戰略研究所的國防研究員約瑟夫·登普西說，2 月 13 日和 3 月 18 日的衛星圖像顯示，最近在朝鮮北方的西海導彈發射站，挖掘和建造可能的固定發射場。