習近平邀請中亞國家領導人參加首屆 "中國-中亞 "峰會

中國，中亞

習近平在北京接待到訪的哈薩克斯坦總統若馬爾特 2019年9月11日星期三

中國國家主席習近平致電邀請中亞前蘇聯加盟共和國5月參加首屆 "中國-中亞 "峰會。法新社報道，傳統俄羅斯勢力範圍的中亞日益受到多方覬覦，北京正在加強其在該地區的影響。

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本周一和周二是標誌着春天和波斯新年到來的納烏魯茲節，習近平分別向哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦的領導人發賀電，邀請他們參加5月舉行 "首屆中國-中亞峰會"。

四國公開了習近平的賀電，而相對邊緣、同樣也是中國主要天然氣供應國的土庫曼斯坦還沒有公開賀電。這些國家都是中國 "一帶一路 "參與國。

報道指，俄羅斯自19世紀中葉以來一直保持的對中亞的主導影響角色正在日益受到挑戰，其傳統的地區盟友被中國、土耳其和西方國家所覬覦。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，這一趨勢有所加快，儘管莫斯科仍然保持對該地區的強大影響。

近幾個月來，已先後有習近平、普京和土耳其總統埃爾多安、歐洲理事會主席米歇爾及美國國務卿布林肯等領導人訪問中亞。中國於2022年1月在蘇聯解體後中國-中亞建交30周年之際，已組織了一次5+1形式的網上峰會。

據報道，習近平在給四國的賀電內容相似，都強調了中國和中亞之間關係的深化。據塔吉克斯坦官方通訊社Khovar公布的電報，習近平表示說他 "期待着與中亞國家領導人討論發展中國-中亞關係的宏偉計畫"。

然而，中國日益擴大的影響力並非沒有引發當地民眾的擔心和反對，尤其是在吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦。報道指，土地問題、對北京日益增長的債務以及北京對新疆維吾爾人的鎮壓是影響關係發展的主要問題。