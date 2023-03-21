韓國總統尹錫悅：就歷史問題日本已經反省

韓國/日本

韓國總統尹錫悅21日在內閣會議開頭的發言中，回應國內批評他在16至17日訪日及首腦會談中就原被征勞工問題向日本讓步一事，稱“日本就歷史問題已經幾十次表示反省與道歉”。

廣告 繼續瀏覽後續

韓國總統尹錫悅今天表示，就歷史問題，日本已經反省。他強調“韓日政府必須努力去除妨礙關係正常化與發展的障礙”，並表示將加緊解決兩國間的難題。

據共同社今天報道稱；考慮到就對日政策加強批評的在野黨陣營，尹錫悅批評稱“我們的社會存在叫囂排他的民族主義和反日、欲獲得政治利益的勢力”，還指出前總統文在寅政府“對陷入泥淖的韓日關係放置不管”。

關於歷史問題，尹錫悅表示“必須正視並記住過去，但不能被過去所束縛”。

該報道稱，韓國外交部21日發布消息稱，決定使2019年韓國政府通告廢棄的日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）恢復正常，並已書面告知日本方面。

韓聯社的報道也報告尹錫悅批評韓國部分勢力借反日民族主義謀取政治利益。

據該報道，韓國總統尹錫悅21日在首爾龍山總統府出席國務會議時表示，韓日關係可以而且必須成為共同努力、共獲利益的雙贏關係，但我們社會中卻有部分勢力披着狹隘民族主義和反日的外衣企圖謀取政治利益。

尹錫悅強調，韓日關係不是一方多得就等於另一方失去的零和關係，而是“命中註定的鄰里關係"。他強調，我確信政府正在朝向正確的方向前行。

據尹錫悅表示，上屆政府對陷入泥潭的韓日關係置之不理，而我也本可以選擇有利於眼前政治利益的道路，對有史以來最惡劣的韓日關係不聞不問，甚至將最近嚴峻的國際形勢拋諸腦後，刺激敵對民族主義和反日情緒，再將其利用到國內政治中，當個不負責任的總統。

尹錫悅就此指出，韓國社會中儼然存在高喊排他性民族主義和反日口號以圖謀政治利益的勢力。有分析指出，此言意在針對近來在野黨猛批日前的韓日首腦會談是“屈辱外交”。

據尹錫悅說，日本已先後數十次就歷史問題向我們表示反省和道歉。他還請求國民理解政府就二戰日本強征韓籍勞工索賠問題提出的“第三方代償”方案。尹錫悅強調，這是同時滿足1965年韓日邦交正常化當時雙方協議和2018年韓國大法院（最高法院）判決的折中方案，他承諾將竭盡全力治癒受害者和遺屬們的傷痛。

尹錫悅還表示，現在我們應當自信磊落地對待日本，如果韓國先行清除絆腳石，日本也一定會作出響應。他說，雙方將基於攜手準備未來的國民共識，加速討論增進雙邊安全、經濟、文化等多領域合作的方案。

該報道引述尹錫悅表示，我們正站在歷史的新轉折點上，我深信明智的韓國國民，並將以巨大的實惠回報國民和企業，為未來青年一代提供更大的希望和更多機會。