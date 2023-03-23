美國欲與越南關係升級 河內因害怕中國報復退縮了

越南/美國

美國今年推動與越南升級關係的努力在河內遭到抵制，不少專家分析認為在中國與美國超級大國之間關係緊張之際，中國可能將越南與美國關係升級視為敵對行動。

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據路透社今天報道稱，隨着美中緊張局勢升溫，越南可能會抵制與華盛頓的外交升級。

美國希望今年與越南關係升級，最好是在 7 月與越南建立全面夥伴關係 10 周年之際得到落實。

美國是越南的主要投資國，美國有史以來規模最大的商業代表團本周訪問了越南。

雖然美國是越南最大的出口市場，但目前卻被列為越南的第三級外交夥伴。它的頂層第一級的國家包括中國、俄羅斯、印度和韓國，而華盛頓希望加入的第二層級，與歐洲國家和日本等並列。

德國康拉德·阿登納基金會 (Konrad Adenauer Foundation) 駐越南代表弗洛里安·費耶阿本德 (Florian Feyerabend) 表示，今年正式升級“被認為不再現實”。專家援引與越南官員的討論稱，儘管此舉在很大程度上是象徵性的，但越南領導人仍在猶豫，擔心可能遭到中國的報復。

華盛頓戰略與國際研究中心兼職研究員 Bich Tran 表示：“鑒於中美競爭加劇以及中國與越南之間的距離越來越近，河內可能不願意正式升級與華盛頓的全面夥伴關係。”

中國是越南最大的貿易夥伴，也是越南製造業重要的進口來源地。這兩個鄰國長期以來一直存在衝突和不信任，並且在南中國海的島嶼、地物和資源問題上一直存在分歧。

當被問及越南今年是否準備好升級與美國的關係時，越南外交部發言人周四表示，這將在“合適的時候”發生，並強調兩國已經建立的牢固關係。專家們表示，高層會議可能為美越關係提供最後突破的機會，外交官希望安排兩國外長會面，而兩國領導人可以在日本五月 G7 峰會期間舉行會晤。

路透社引述新加坡 ISEAS-Yusof Ishak 研究所高級研究員 Le Hong Hiep 表示，毫無疑問，越南希望升級與華盛頓的關係，但今年不太可能同意。但“升級也可能不再是美國未來的優先事項。”