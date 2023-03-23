美韓結束“自由護盾”軍演 朝鮮怒射4枚導彈

韓國/美國/朝鮮

時隔五年再度重啟的大規模韓美聯合軍事演習“自由護盾”（FS）結束為期11日的征程，於23日落下帷幕。作為抗議，朝鮮昨天發射4枚巡航導彈。朝鮮稍早在美韓軍事演習開始前夜，曾發射彈道導彈抗議。

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韓美聯合軍事演習“自由護盾”（FS）結束為期11日的征程，於今天結束。

駐韓美軍司令保羅·拉卡梅拉當天宣布聯演結束，並慰問了參演的韓美官兵們。韓美先從本月6至9日進行了“自由護盾”聯演的預備演習——危機管理演習（CMX），之後於13日至23日進行了為期11天的正式演習。演習不分晝夜，連續進行。

國防部評價稱，韓美在此次演習中模擬了朝鮮核導威脅的情況，培養了戰略威懾與應對作戰執行能力。韓美在自由護盾聯演期間，實施名為“戰士護盾”（WS）的20多場聯合野外實兵機動訓練（FTX），其規模擴至過去的“鷂鷹”（FE）聯演水平。師級“雙龍演習”和旅級聯合科學化戰鬥演習等旅級以上實兵機動訓練也重啟。16日，美軍戰略轟炸機B-1B從美國本土飛臨韓半島，與韓國空軍F-35A戰機等實施空中演習。

據韓聯社說，雖然自由護盾已結束，但聯合野外機動訓練將進行至下月初，因此朝鮮可能再次發起挑釁。朝鮮本月9日發射近程彈道導彈（CRBM），12日發射潛射巡航導彈（SLCM），14日發射短程彈道導彈（SRBM），16日發射“火星-17”型洲際彈道導彈（ICBM），19日發射短程彈道導彈，22日發射巡航導彈。

韓聯社今天引述韓國國防部長官李鍾燮23日表示，聯合參謀本部（聯參）前一天探測到朝鮮發射4枚巡航導彈。李鍾燮當天在出席國會國防委員會全體會議時做出如上表述。被問及聯參的探測結果是否準確時，李鍾燮做出肯定回答，並表示韓美已經完成初步分析，正在進一步精密研究。