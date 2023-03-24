日本太空機構下屬研究所對接納外籍人員制定新標

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據共同社24日援引消息人士報導稱，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的太空和宇航科學研究所已經除特例外，禁止接納來自中國和俄羅斯等國的研究人員，以保護可能用於軍事目的的敏感技術信息。該消息人士說，太空和宇航科學研究所制定了接受外國研究人員和學生的新標準，並於去年9月生效。日本宇宙航空研究開發機構拒絕發表評論。

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報導稱，此舉是為了防止用於衛星和火箭的技術被正在開發大規模殺傷性武器的外國機構獲取。來自朝鮮、伊朗、伊拉克和白俄羅斯等國的個人也被禁止接受審查以進入該研究所。

中國、印度和東盟成員國則有某些例外。這些國家的研究人員和學生如果在科學方面有突出的成就，並得到太空和宇航科學研究所負責人的批准，就有資格接受入選篩選。但是，在工程方面，來自該組國家的人員沒有資格參加考試。

在新標準下還有兩個組別。其中之一，包括美國、英國、法國和德國，來自這些國家的人員有資格在所有研究領域進行篩選。

剩下的一組包括韓國、土耳其和南非。只要申請人得到該研究所負責人的批准，他們就有資格在科學領域進行篩選，但原則上不允許在工程領域。消息人士說，那些在新標準生效前已經被錄取的人不受影響。

消息人士說，對於日本國民或在日本居住半年以上的外國人，太空和宇航科學研究所在作出決定時將考慮外國機構是否僱用他們，以及他們是否接受海外政府的獎學金或其他經濟福利。

該研究所還作為一個日本全國性的大學間研究機構，接受來自世界各地的太空研究人員和學生。