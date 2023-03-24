駐韓美軍首次演練遠程操控薩德發射架

韓國/美國/亞洲

韓美3月24日宣布，兩國軍方首次實施調遣“末端高空區域防禦系統”（THAAD，又稱薩德反導系統）遠程遙控式發射架的訓練。據悉，這是薩德反導系統自2017年在韓國部署以來，駐韓美軍首次演練遠程操控發射。

廣告 繼續瀏覽後續

據韓聯社報導，韓美周五發布聯合新聞公報宣布，與“自由護盾23”聯合軍演對接，駐韓美軍首次演練調遣“薩德”系統發射架並遠程操控。駐韓美軍將發射架移至基地外進行訓練，這歸功於去年10月引進遠程操控設備。在此之前，發射架與控制站有線連接。

駐韓美軍通過新聞公報指出，“美國駐韓部隊仍然致力於保持‘今夜即戰’的戰備水平，並提供聯合防禦態勢，以保護和捍衛大韓民國免受任何威脅或對手的侵害。”

韓美新聞公報稱：“薩德反導系統遙控式發射架的首次部署訓練是與‘自由護盾23’演習一起進行。面對朝鮮先進的導彈威脅，我們的薩德部隊的訓練增強了部隊的戰鬥準備，聯盟內的聯合防禦態勢，顯示了支持和保衛韓國的鋼鐵般承諾，並進一步加強了韓半島的安全和穩定。”

新聞公報表示：“薩德反導系統行動和能力的正常化為韓國提供了更大的準備，以確保該部隊的持續資源，並提供了更多的機會，通過行使遠程發射選項來修改防禦設計。”

新聞公報指出：“韓國政府和韓國國防部保持着密切的協調、合作和協同努力，以確保薩德基地的運作能夠保護我們的聯合部隊和韓國人民。”

報導指，訓練何時、何地實施不得而知，美國國防部旗下國防視覺信息服務網站（DVIDS）發布的圖片上標註的訓練日期為“3月19日”。據反對“薩德”系統的公民團體介紹，發射架本月15日搬出基地後於23日返回。