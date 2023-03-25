岸田拒絕會見中國離任駐日大使 新任駐日大使首次出席公開集會

中國/日本/外交

據共同社報道，3月25日從複數的日中關係人士那裡獲悉，日本政府拒絕了2月底離任回國的中國前駐日大使孔鉉佑提出的離任前會見岸田首相，向其辭行的要求。 歷任大使大多在離任時都會得到首相的會見，而岸田政權的回應不同尋常， 凸顯了岸田政權對中國的謹慎態度和對國內嚴峻的對華輿論的顧慮。

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而中國新任駐日大使吳江浩（59歲）3月21日抵達日本，他在機場對媒體表示：“將與日本各界有識人士共同努力，開創中日關係的美好未來。”

3月23日，吳江浩前往日本外務省，向外務省事務次官森健良遞交國書副本，下午5時，在東京華僑會館，吳江浩出席了旅日僑界舉辦的到任歡迎會，這是他到任大使後首次出席公開集會。吳江浩在致辭中說：當前中日關係來到新的十字路口。去年11月，習近平主席同岸田文雄首相在曼谷舉行會晤，就共同致力於構建契合新時代要求的穩定和建設性的中日關係達成重要共識，為中日關係發展指明了前進方向。此任最重要任務就是落實兩國領導人重要共識。

3月24日，吳江浩拜會了日本自民黨前幹事長二階俊博等。

吳江浩是接替孔鉉佑的駐日大使，而在孔鉉佑的前任程永華2019年離任時，當年4月16日，日本首相安倍晉三專門在官邸設宴，為這位即將離任的中國大使送行，5月7日晚，安倍晉三夫婦及十幾名安倍內閣閣僚及自民黨幹事長二階俊博、公明黨代表山口那津男、國民民主黨黨首玉木雄一郎等朝野政黨負責人、前首相森喜朗、福田康夫及日中友好團體及經濟團體負責人等約800餘人參加了在東京新大谷酒店舉行的程永華離任招待會，離任前程永華還為辭行拜會了德仁天皇、安倍晉三首相、大島理森眾議院議長、伊達忠一參議院議長。程永華從2010年2月開始任中國駐日本大使，在任9年3個月，為任期最長的中華人民共和國駐日本大使。