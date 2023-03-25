新西蘭外長訪華，對中國人權狀況以及台灣議題表達關切

新西蘭/中國

正在北京訪問的新西蘭外長馬胡塔24日分別與中國外長秦剛以及中共中央外辦主任王毅會談。馬胡塔25日在北京接受法新社採訪時表示，她與中國領導人會談中，就新疆人權狀況，台海緊張局勢以及中國在南海擴充軍力的行為表達關切。

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新西蘭外長馬胡塔22日抵達北京訪問。這是自2018年以來，新西蘭外長首次訪問中國。

馬胡塔在新西蘭駐華大使館接受法新社訪問時表示，她與中國領導人討論了雙方可以達成一致的話題，也討論了雙方立場不一致的敏感議題。她向中方領導人就有關新疆維吾爾族人受到鎮壓的報告表達關切，並敦促中國回應聯合國人權高專就新疆維吾爾人境況提出的建議。

2022年8月31日，聯合國人權高專署前任專員巴切萊特在離任前的最後一刻，公布了關於新疆維吾爾人境況的報告，認為有“可信證據”顯示有針對維吾爾人的酷刑以及性暴力，新疆有可能發生“反人類罪行”。

不過，中國政府始終矢口否認這些指控。在本周23日聯合國人權理事會在日內瓦的一次討論大會期間，中國代表還試圖阻止應邀出席作證的世界維吾爾人大會主席多里坤-艾沙發言。

根據新西蘭外交部25日發表的公報，馬胡塔也向中國同行就台海兩岸以及南海地區的緊張情勢表達憂慮。

不過，中國外交部網站的相關通報均沒有提及新西蘭外長對人權議題或台灣議題表達的關切，只凸出兩國的良好合作與求同存異，以及新西蘭堅持“一個中國”政策。

新西蘭外長在訪問期間也針對俄烏戰爭，再次呼籲中方利用其影響力，推動俄羅斯從烏克蘭撤軍，結束戰爭。她重申新西蘭堅決反對俄羅斯對烏克蘭非法以及毫無理由的入侵行動。新西蘭外交部在25日發表的公報也特別指出，新西蘭深切關注可能的向俄羅斯提供致命援助，支持對烏克蘭的非法戰爭的行為。

據中國外交部網站公布的消息，王毅就俄烏戰爭議題向新西蘭外長重申，當務之急時停火止戰。中國政府一年多來，始終拒絕指稱俄羅斯的入侵行動為戰爭。

馬胡塔向中國領導人表示，希望她此次北京之行是兩國恢復高層對話的起點。她並提及今年初上任的新西蘭總理希普金斯訪問中國的可能性。

中國新西蘭重要貿易夥伴。今年1月底就職的新總理希普金斯曾表示，與中國的關係對經濟非常重要，並表示希望任內訪華，但他沒有明確具體時間。