日本擬到2027財年改裝完共8艘宙斯盾艦，以裝備戰斧導彈

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據共同社援引日本政府相關人士25日透露，日本政府已決定在2027財年之前對所有八艘海上自衛隊宙斯盾艦進行升級，以便它們能夠配備美製“戰斧”巡航導彈。其目的是儘可能增加遠程導彈的部署點，以保持摧毀別國領土導彈基地的反擊能力（對敵基地攻擊能力）。不過，宙斯盾驅逐艦的基地有成為他國襲擊目標的風險。

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據該官員透露，日方將引進的“戰斧”巡航導彈是最新型的“Block 5”，射程約1600公里。日本政府稱，已在2023財年預算案中列入2113億日元（約合人民幣110億元）的採購費，已表明計畫採購400枚。設想2026財年起部署部隊，並考慮與美方磋商能否提前部署。

日本海上自衛隊宙斯盾艦目前在橫須賀基地（神奈川縣）和舞鶴基地（京都府）各部署了2艘，在佐世保基地（長崎縣）部署了4艘。日本政府為使艦船可發射“戰斧”巡航導彈，計畫在2024財年預算中列入各艦的“垂直發射系統”（VLS）相關改裝費。

報導指，“垂直發射系統”是可在短時間內連續發射導彈的裝置，最新型宙斯盾艦“摩耶”號最多可搭載96枚。但有意見認為，由於該艦還負責攔截彈道導彈和部隊防空，不會僅部署“戰斧”這一種導彈。

據悉，日本政府計畫最晚到2032財年增加2艘宙斯盾艦，並且鑒於陸上部署型導彈攔截系統“陸基宙斯盾系統”計畫的取消，到2028年度，將讓2艘宙斯盾系統搭載艦服役。

此外，圍繞反擊能力，日本將把陸上自衛隊的12式陸基反艦導彈射程延長至約1000公里，預計於2026財年向地面部隊部署。