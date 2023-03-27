緬甸軍政府首腦：必須要“徹底打擊”反對者

緬甸軍政府

在坦克和火箭炮發射器的環繞下，緬甸軍政府首腦周一承諾不會放鬆對反對派的持續鎮壓，並重申說.在和平回歸時，將組織選舉。

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今天在首都內比都舉行的一年一度的武裝部隊日閱兵式上，軍政府領導人敏昂萊對參加閱兵式的大約八千名軍人宣稱：軍方對將對反對派和支持他們的民族叛亂分子採取“決定性行動”。他說：“對民族團結政府（NUG ）及其走狗，即所謂的人民保衛軍（ PDF）的恐怖行為，必須徹底打擊”。他還說，緊急狀態結束後將舉行“自由公正的選舉”。

法新社指出，“民族團結政府”是一個由昂山素季所在政黨的前議員主導的團體，與軍政府的反對派結成聯盟。昂山素季黨派的前議員大部分在政變後已經流亡國外。

兩年多前未經證實對選舉舞弊的指控，緬甸軍方就推翻了昂山素季領導的文職政府，自此緬甸一直處於混亂之中。

政變重新點燃了與少數民族叛亂分子的戰鬥，並催生了數十支反軍政府的“人民保衛軍” (PDF)。緬甸部分地區飽受戰火蹂躪，經濟處於崩潰狀態。

今年 2 月，緬甸軍方宣布將緊急狀態延長兩年，並推遲以前承諾在 8 月之前組織舉行的選舉，因為軍政府對全國的控制不足以舉行投票。

在閱兵式上，飛機飛過上空時，噴出國旗的黃、紅和綠色的煙霧，另外五架俄羅斯製造的蘇-30（Sukoi Su-30）型噴氣式戰鬥機也飛過上空。

三月初，聯合國人權事務高級專員沃爾克特克曾表示，緬甸政變發生兩年後，當地的局勢是一場“日益惡化的災難”，並還補充說：軍方的行為“肆無忌憚”。

據當地組織稱，自政變以來，已有 3,100 多人在對異見人士的軍事鎮壓中喪生。聯合國則稱，超過一百萬緬甸人因戰鬥而流離失所。

去年 12 月，緬甸軍政府在進行的大量審判中，判處前政府領導人昂山素季 33 年的徒刑，人權組織譴責這是一場騙局。