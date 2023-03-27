韓美海軍在濟州島以南公海進行聯合海上演習

朝鮮/韓國/美國

3月27日，韓美兩國軍艦在濟州島以南的公海進行了聯合軍事演習。

自首爾方面消息，韓國聯合參謀本部（聯參）3月27日表示，聯參議長金承謙當天登上正在濟州島以南公海參加韓美聯合海上演習的美國“尼米茲”號核動力航母艦（CVN-68）進行指導，並強調“有事時”必將嚴懲不貸。

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此前，韓國聯參27日透露，當地時間早晨7點47分至8點前後，朝鮮從靠近首都平壤的黃海北道中和附近，向日本海發射了2枚短程彈道導彈。日本政府表示，2枚導彈的最高高度約為50公里，飛行了約350公里。可能是變軌飛行，日美韓正展開分析。2枚導彈或許均已落在了半島東岸附近的日本專屬經濟區（EEZ）外。

韓國國防部發言人周一通過推特表示：“韓美兩國海軍於3月27日在濟州島以南公海進行了聯合海上演習。在朝鮮核導威脅複雜化的形勢下，我們介紹了兩國海軍的訓練基地，通過航母護航訓練和防空作戰加強了兩國聯合作戰能力和互操作性。”

據韓聯社報導，金承謙周一在“尼米茲”號上聽取聯演相關彙報後指出，近期朝鮮屢次發射包括洲際導彈在內的彈道導彈，並實施所謂的“模擬核反擊綜合戰術演習”，暗示可能以攻擊為目的使用核武器，對韓半島和地區安全秩序構成嚴重威脅。

金承謙強調，韓美同盟將以壓倒性力量堅決應對敵軍的任何挑釁和侵略，讓其認清“嘗試核攻擊就等同於政權的終結”。

金承謙談到，美國派遣第11航母打擊群赴韓參加聯合海上演習，展現出韓美同盟對遏制敵軍挑釁、維持堅固的聯防態勢的決心和執行力。面對敵軍的威脅，韓美同盟將繼續維持戒備態勢，為使美國對韓延伸威懾承諾得到切實落實保持合作。

報導指，美國海軍“尼米茲”號航母領銜的第11航母打擊群當天參加聯合海上演習後，將於28日駛入釜山作戰基地。

該航母打擊群由核航母和宙斯盾巡洋艦“邦克山”號（CG-52）、宙斯盾驅逐艦“韋恩·梅耶”號（DDG-108）、宙斯盾驅逐艦“迪卡特”號（DDG-73）等艦艇組成。

據悉，此次聯合海上演習是在“自由護盾”韓美聯演期間啟動的“戰士護盾”（Exercise Warrior Shield）聯合實兵野戰演習的一個環節，執行護航行動、防空作戰等任務。