日美菲擬創設國安顧問級安全事務磋商機制

日本/菲律賓/美國

據共同社3月28日援引知情官員的話報導，日本、菲律賓和美國計畫設立一個涉及三國國家安全顧問的安全保障事務磋商機制，應對中國在印太地區軍事上越來越強硬。菲律賓國家安全顧問阿諾(Eduardo Año) 告訴共同社稱，考慮最快4月舉行該機制的首次會議。時間和地點正在協調當中。

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阿諾表示，他“願意參加”這次會議，儘管包括哪個國家將主辦會談在內的細節仍不確定。報導稱，阿諾的一名助手周五單獨透露，啟動三方安全對話的建議是由日方提出的，日本和美國都認為，與菲律賓建立更緊密的關係對於增強對中方的威懾力和為台灣問題的潛在危機做準備是至關重要的。

據一位美國政府消息人士稱，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和日本國家安全保障局長秋葉剛男預計將成為參加設想中該會議的另外兩名代表。

另一位美國政府消息人士說，這次三邊會議很可能在美國和菲律賓4月11日在華盛頓舉行的外長、防長“2+2”會談後舉行。此次“2+2”會談將是美菲之間自2016年1月以來首次召開該會議，這表明小馬科斯政府繼續推行與其前任杜特爾特不同的外交政策方針。

菲律賓在南中國海的領土爭端中尋求日本和美國的支持，但其也對過度依賴這兩個國家持謹慎態度。

報導指，小馬科斯總統已經明確表示，他的政府不會尋求接受“冷戰思維”，強調菲律賓的外交政策將是獨立的，不會在北京和華盛頓之間站隊。同時，日本和美國官員希望在不久的將來將框架從對話擴大到三邊防務合作和演習。