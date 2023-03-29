上合組織再擴大 沙特躋身第一步

沙特/上合組織

沙特阿拉伯內閣29日批准了加入上海合作組織的決定，路透社稱，沙特顯示不顧美國的安全擔憂，而堅持與中國建立長期夥伴關係。

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隨着與北京的關係發展加深，沙特阿拉伯加入上海合作組織。沙特阿拉伯國家通訊社 SPA 稱，沙特阿拉伯已批准一份備忘錄，授予沙特王國在上海合作組織 (SCO) 的對話夥伴地位。

上海合作組織是跨越歐亞大陸大部分地區的國家的政治和安全聯盟，包括中國、印度和俄羅斯。上合於 2001 年由俄羅斯、中國和前蘇聯中亞國家組成，現已擴大到包括印度和巴基斯坦，以期在該地區發揮更大的抗衡西方影響力的作用。

伊朗去年還簽署了正式成員資格文件。

消息人士告訴路透社，中國國家主席習近平去年 12 月訪問沙特阿拉伯期間討論了加入上海合作組織的問題。他們說，在上合組織授予王國正式成員資格之前，對話夥伴地位將是加入該組織內部的第一步。

沙特與北京日益密切的關係引發了沙特傳統盟友美國的安全擔憂。但華盛頓表示，中國在世界範圍內施加影響的企圖不會改變美國對中東的政策。沙特阿拉伯和其他海灣國家對他們認為主要安全保證人美國從該地區撤軍表示擔憂，並已採取行動使合作夥伴多樣化。華盛頓許諾，美國將繼續作為該地區的積極夥伴。

路透社透露，上合組織成員國計畫於今年8月在俄羅斯車裡雅賓斯克地區舉行聯合“反恐演習” 。