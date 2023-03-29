土耳其總統大選 反對派質疑現總統連選連任資格

土耳其/大選/艾爾多安

距離土耳其5月14日的總統和議會選舉還有不到七個星期的時間，土耳其高級選舉委員會公布了允許參選的四名候選人臨時名單，其中包括現任總統埃爾多安。但反對派對艾爾多安的候選資格的合法性提出質疑，稱這位國家元首第二個任期正在屆滿，而土耳其憲法規定總統只能連任一次。反對派已經向選舉當局提交了一份請願書，一般認為，反對派獲傾聽並成功的可能性很小。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台駐伊斯坦布爾記者安妮-安德勞爾報道稱，自2007年以來，土耳其憲法規定，國家元首由普選產生，同一個人只能當選兩次。因此，土耳其反對派質疑埃爾多安競選再連任總統的合法性。

然而，埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在擔任了11年的總理後，自2014年起擔任總統，目前即將完成他的第二個任期。反對派由此認為艾爾多安不應該再次參選，反對黨中至少有七個政黨向高級選舉委員會提交了一份請願書，要求取消現任總統艾爾多安的候選人資格。

不過，執政府方面則認為，2017年通過的憲法修正案引入了一個新的選舉政治制度：實行總統制而非過去的議會制。埃爾多安在這個選舉法新政下只做了一個任期，因此他的第一個任期即2014年至2018年，不應被計算在內。

土耳其許多憲法專家，甚至高級選舉委員會的一位前主席都同意反對派的觀點。但這個近年來做出有利於政府的爭議性決定的機構全國選舉委員會，幾乎沒有可能同意反對派的觀點。

土耳其大選最終的候選人名單將於周五公布。